Медведев объяснил, почему в 2008 году остановил российские танки у Тбилиси

По его мнению, деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с ЕС и другими странами.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что главной целью в 2008 году было выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок, а не разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили.

«Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — заявил глава правительства Медведев, занимавший в 2008-2012 годах пост президента России. По его мнению, деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с ЕС и другими странами.

Премьер-министр назвал причиной начала конфликта аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, который был в те годы президентом Грузии. Медведев предположил, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговрил со своими покровителями в США.

Грузия ввела войска в Южную Осетию в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и попыталась взять регион под свой контроль. В конфликт вмешалась Россия, которая вытеснила грузинских военных из Цхинвала. После прекращения боевых действия Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!