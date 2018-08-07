В каких случаях нарушитель может отделаться устным замечанием, а не штрафом

Данный институт действовал в КоАП в редакции от 2001 года. Но с учетом того, что на практике возникали коррупционные риски при применении, он был исключен.

Законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» возобновился институт освобождения от административной ответственности при незначительном правонарушении, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Как сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан Законом возобновлен институт освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения.

В соответствии со статьей 64-1 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, может освободить человека, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

"Необходимо отметить, что данный институт действовал в КоАП в редакции от 2001 года. Однако, учитывая, что на практике возникали коррупционные риски при применении, данный институт был исключен. Сейчас же в целях исключения этих коррупционных факторов в статье 64-1 КоАП определены конкретные случаи, когда может применяться данный институт. Так, при решении вопроса об освобождении лица от административной ответственности будут учитываться конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, а также объект посягательства, а при наличии вреда — его размер", - отметила Наталья Пан.

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