Сагинтаев поручил принять меры по охвату молодежи профобразованием

Получаемые в вузах и колледжах специальности не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства отметил, что сегодня государство оказывает широкую поддержку всем желающим учиться, но не все казахстанцы хотят учиться в ТиПО, передает корреспондент Zakon.kz.

"Однако профтехобразование остается не привлекательным для молодежи, даже при условии его бесплатности. (…) Сейчас до 100 тысяч мест увеличено, однако, к сожалению, очень мало людей обучается – 17% всего. Самый маленький процент в Алматинской области, в Туркестанской области 13%, в СКО 14,4%, Жамбылской области 14,5%", - посетовал глава кабмин.

Также, на его взгляд, недостаточной остается профориентированная воспитательная работа.

"Поэтому поручается министерству образования и науки совместно с местными исполнительными органами и НПО и НПП принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, кратоскрочным обучением", - указал Б. Сагинтаев.

По его словам, получаемые в вузах и колледжах специальности не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, особенно они отстают в цифровой сфере.

"Поэтому поручается министерствам образования и науки, труда и соцзащиты совместно акимами продолжить работу по совершенствованию образовательных программ с учетом реальных потребностей экономики в кадрах", - уточнил премьер.

Касательно качества образования, то МОНу поставлена задача обратить на это внимание и принять конкретные меры.

Ксения Давыдова, Астана.

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