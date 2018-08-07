В Уральске кондуктор выгнала инвалида из автобуса

Мужчине пришлось бежать за ним.

В Уральске инвалид бежал за автобусом, в который его не пустила кондуктор. Видео было опубликовано в Facebook, передает NewTimes.kz.

По его словам, инцидент произошел в Уральске 4 августа.

На кадрах кондуктор отгоняет от автобуса мужчину с ограниченными возможностями. Прогнав его, женщина бросается к автобусу, заходит в салон и уезжает.

Оставшийся за бортом мужчина пытается бежать за автобусом, но безуспешно.

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