Как новые антироссийские санкции повлияют на Казахстан

Нарастающая динамика давления санкциями будет откровенно испытывать на прочность Евразийский экономический союз - Калиев.

​Казахстанский политолог Талгат Калиев рассказал, чего стоит ожидать Казахстану от новых антироссийских санкций, передает Zakon.kz.

В своем Telegram канале он напомнил, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США внесли на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против России. В документе говорится, что Москву необходимо наказать за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американские спецслужбы и силы безопасности опасаются, что Россия может попытаться манипулировать промежуточными выборами, которые пройдут в Америке в ноябре. Законопроект был опубликован неделю назад.

По мнению Калиева, если Конгресс проголосует за законопроект, то вероятность введения новых санкции достаточно высока.

"При всей своей симпатии к Путину, Дональд Трамп не сможет противостоять родной партии, тем более, находясь под перманентной угрозой импичмента. Чего ждать в этом случае? Курс доллара по отношению к рублю однозначно покорит новый психологический порог, упав до 80-ти, а может, и более, рублей. Что будет в этом случае с тенге, при сохранении нынешнего формата прозрачных границ, гадать излишне. Помнится попытка удержать курс в условиях диспаритета обошлось нам в 28 млрд долларов и всплеском импорта из России. Вряд ли кто захочет повторить эксперимент. Тем более, что к психологическим шокам от девальваций население уже адаптировалось. В определенной степени население в своем большинстве перестало реагировать на изменения курса и мониторить его", - написал политолог.

Он также отметил, что нарастающая динамика давления санкциями будет откровенно испытывать на прочность Евразийский экономический союз.

"Насколько справедливым будет разделять его участникам сопровождающие санкции проблемы, испытывать давление на курс своих валют? Или пора поднять вопрос о временном восстановлении таможенных границ? Очевидно одно, сценарий санкционного давления напоминает антисоветские меры, спровоцировавшие мощный и затяжной экономический кризис, завершившийся развалом Союза. Спасают относительно стабильные цены на нефть, рискующие пойти вверх, в случае возобновления антииранских санкций. Но это надежды на авось, а не из области прогнозов. Которые пока неутешительны", - заключил Талгат Калиев.

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