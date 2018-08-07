Дело о хищениях пенсионных активов: В ЕНПФ рассказали, как возмещается ущерб

Названы эмитенты, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

По состоянию на 1 июля 2018 года общая сумма задолженности по 20-ти проблемным эмитентам составляет 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости. Напомним, что в 2014 году задолженность по 32 эмитентам, перешедшим в портфель ЕНПФ в результате консолидации пенсионных активов, составляла порядка 161,45 млрд тенге по номинальной стоимости, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр Фонда.

По эмитенту АО "Казахстан Кагазы" в декабре 2017 года прекращена процедура реабилитации и применена процедура банкротства. Ввиду несогласия с прекращением реабилитации в 2018 году Фондом направлено ходатайство в Верховный Суд Республики Казахстан. В июле текущего года вынесено Постановление о пересмотре ранее вынесенных судебных актов по прекращению процедуры реабилитации эмитента для рассмотрения 22 августа в судебном заседании коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК.

В отношении проблемных эмитентов, по которым Фонд исчерпал все возможности по взысканию задолженности в гражданском порядке, было принято решение перевести работу в уголовно-правовую плоскость. Это решение дало определенный положительный сдвиг по данному направлению работы.

В результате работы Фонда по привлечению лиц, причастных к нанесению ущерба пенсионным активам к уголовной ответственности, в 2018 году возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц АО "РЭМИКС-Р" по статье "Мошенничество в особо крупном размере" уголовного кодекса РК и руководства АО "Орнек XXI" по статье "Хищение в особо крупном размере" (старая редакция). В настоящее время в рамках уголовного дела по компании АО "Рэмикс-Р" проводится аудиторская проверка по вопросам определения размера ущерба, причиненного Фонду, а также проверка с участием специалистов Национального банка Республики Казахстан. По результатам проверок АО "Рэмикс-Р" будет приниматься решение о квалификации действий должностных лиц эмитента.

По результатам проверки Национального Банка АО "Орнек XXI" на предмет целевого использования облигационного займа установлены случаи использования руководством эмитента денег, полученных от размещения облигаций, на расходы, которые не соответствовали целевому назначению, установленному проспектом, на сумму более 2 млрд тенге.

Вместе с тем, некоторые проблемные эмитенты уклоняются от исполнения обязательств перед Фондом. Среди них АО "HOMEBROKER", облигации которого были приобретены в 2010 году частными накопительными пенсионными фондами (НПФ) "Атамекен" и "ҰларYмiт", дефолт допущен в 2014 году.

Ввиду отсутствия у эмитента имущества и активов, единственной возможностью погашения задолженности перед Фондом является обращение взыскания на дебиторскую задолженность эмитента. При этом, должниками эмитента являлись наследники г-на Асаубаева Бауржана Канатовича, ранее предоставившего личную гарантию по долгу третьих лиц перед Эмитентом. Однако, в июне 2017г. решением СМЭС г.Алматы наследники г-на Асаубаева Б.К. были исключены из числа должников эмитента. Фондом было обжаловано данное решение в Верховный суд РК. Несмотря на удовлетворение Верховным судом РК жалобы ЕНПФ, решением Алматинского городского суда от 31.07.2018г. наследники Асаубаева Б.К. были вновь исключены из числа должников Эмитента. После получения судебного акта в окончательном виде и его изучения, Фондом будут предприняты меры по обжалованию данного решения.

Руководитель эмитента АО "Тема Ко." Ахметов Г.А., а также один из бенефициарных собственников эмитента Ахметов Б.А., с целью уклонения от ответственности за нецелевое использование облигационного займа и неисполнения решения суда, осуществили смену руководителей и учредителей на подставное физическое лицо и перерегистрировали компанию по несуществующему адресу. Однако в результате принятых Фондом действий, незаконная перерегистрация эмитента отменена. Органами юстиции внесены корректировки в базу данных юридических лиц и осуществлен возврат прежнего адреса АО "Тема Ко.". В настоящий момент Национальный банк РК заканчивает проверку эмитента на предмет законности заключения сделки о приобретении НПФ "Отан" его облигаций.

Облигационный займ привлеченный АО "Казнефтехим" за счет пенсионных активов в 2005 году для приобретения оборудования в размере 1,03 млрд тенге не был использован эмитентом по назначению. В связи с чем, Фондом были направлены обращения в правоохранительные органы о привлечении руководителя эмитента – Киришева Е.Л. к уголовной ответственности по статьям "присвоение и растрата" и "нецелевое использование облигационного займа" уголовного кодекса РК. Согласно информации, представленной правоохранительными органами, досудебное расследование будет начато только после установления местонахождения Киришева Е.Л., находящегося в настоящее время в розыске (совершил уклонение от отбывания наказания).

Фондом предпринимаются все действия по привлечению к ответственности лиц, виновных к растрате пенсионных активов, а также лиц, препятствующих отправлению правосудия.

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