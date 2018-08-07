Популярный карикатурист рассказал о политике и идеальном обществе казахстанцев

Я могу многое себе позволить - Мурат Дильманов.

Известный казахстанский художник Мурат Дильманов рассказал о том, как заработать современному вольному творцу в Казахстане. Спойлер: никак. В интервью Zakon.kz скандальный карикатурист признался, почему никогда не пойдет в политику, какой он видит идеальную Алмату и что обсуждают казахстанцы в шашлычных.

Как почитатель вашего творчества, хочу узнать, кто любимый художник у вас?

- Игорь Кийко – один из знаменитых, Владимир Кадырбаев – они стояли еще у истоков. Есть еще ребята, но они работают по-старинке: в газетах, СМИ. Я не привязан к редакции и могу творить, что хочу – в этом вся разница.

Кстати, о "творить, что захочу". В стране довольно сильная цензура, скажите честно, за вами уже выезжали?

- Нет, слава богу, за мной еще ни разу не выезжали. Но, так как я – тоже часть Казнета, то, думаю, что за мной тоже следит большой брат.

Угрожали за карикатуры часто? Просили прекратить деятельность, например, за юмор над очередной госпрограммой?

- Всегда критика есть. Я стараюсь прислушиваться, но есть и те моменты, которые игнорирую. Хоть что выложи в сеть, всегда найдутся те, кому это не понравится.

Ваш стиль – собственная разработка? Честно говоря, не видел ничего подобного "до", однако сейчас в Сети уже есть достаточно большое количество подражателей.

- У меня классическая европейская школа – реализм. Я долго рисовал в этой технике, но потом стал анализировать, чего я хочу и что не получается, понял, что трачу очень много времени на отрисовку реальных деталей, светотени. Стал анализировать и много внимания уделять агитплакатам. Оттуда я взял стилистику, все, что мне нравится, прислушался к себе и получился вот такой собственный стиль.

И надо признать, что стиль народу зашел. Почитал много интервью с вами и почему-то все обошли стороной один важный момент – сколько это стоит? Можно ли на карикатурах заработать в принципе?

- Карикатура и все, что я выставляю, делается бесплатно. Сегодня за карикатуру в Казахстане не выгодно платить. Если выживать только как карикатурист, то просто с голода умрешь. Но я подумал, что раз никто не платит, буду рисовать то, что думаю.

А как же сопутствующий мерчендайз, с него вообще нет прибыли?

- Если честно, то это так, просто штаны поддержать. Ну, или как говорят "на сигареты", хоть я и не курю. Это, можно сказать, социальная подачка.

Как тогда выживаете?

- Коммерческая иллюстрация. Меня знают как "Мурат Дильманов карикатурист" и менее я известен как иллюстратор. Хотя, на самом деле, у меня есть классическая школа, я учился на отделении станковой графики. Подобные работы чаще всего не публикуются, они уходят к частным лицам, поэтому в Сети не все есть.

Настало время поговорить о политике. Самые любимые и нелюбимые из них – кто они?

- Если честно, у меня нет такого, чтобы я конкретно высмеивал кого-то. Мои карикатуры - моменты, присущие различным слоям общества. Никогда никого не топил целенаправленно. Чаще всего делаю некую выжимку из события. Иногда действительно получается серия карикатур, но это зависит от поведения человека.

Ну, хорошо. Есть ли чиновники, на которых вы бы нарисовали дружеский шарж?

- Не могу однозначно ответить. Политик – это уже очень сомнительная должность. Не бывает однозначно честных. У политика всегда есть за пазухой камень или скелет в шкафу. Это не такая чистая вещь, как кажется. На политиков шарж я не буду рисовать. Так политика и карикатура – это весы, которые уравновешивают друг друга.

За кого голосовали на выборах?

- Я ни за кого не голосовал и не ходил на выборы. На следующих выборах обязательно буду максимально активным.

С чем связана смена позиции?

- Мне кажется, пора просыпаться. Потому что 25 лет спать – довольно много.

Любите наш город?

- Да, Алматы люблю. Хоть я и не коренной житель, но большую часть жизнь прожил именно здесь. Я люблю ее не за что-то конкретное, а так, безвозмездно.

Буквально сегодня гулял по Алматы, смотрел на арт-объекты, которые стоят по Панфилова и Арбате. Во-первых, хочется услышать ваше мнение о них. Во-вторых, этот безобразный конь - действительно искусство или просто деревяшка с седлом?

- Мне нравятся позитивные изменения от закостенелого совкового периода. Мы же современное общество, по крайне мере считаем себя таковым. У нас почему-то принято идти задом-наперед в историю. То есть мы смотрим только назад, а современного и нового ничего придумывать не хотим. Я за то, чтобы это все развивалось, появлялось что-то новое. Очень хороший пример Япония, Китай – страны шагнули на столетия вперед, а мы все гордимся пережитками прошлого. Мозг иногда надо встряхивать и я "за" изменения. Насчет "деревяшки с седлом" хочу акцентировать внимание. У нас принято, смотря на подобные объекты, искать очень простые ответы. Я недавно был возле одной шашлычки, очередной засаленный "Дастархан", и там сидели два спивающихся мужичка. Один, очевидно, работяга, а рядом сидел тучный мужик, видно, что интеллигент, но спивающийся. Они сидели, ели шашлык и один у другого спрашивает: "А Горбачев – гон***н?". На что интеллигент ответил: "И да, и нет". Работяга опешил, он ожидал простого ответа, мол, да, он гон***н. Понимаете, у всего есть плюсы и минусы. У нас нет вот этой культуры. У нас принято считать: вот это деревяшка на колесиках, значит - фигня. Все, думать дальше не надо.

Но не получается у меня представлять что-то, глядя на столь грубую работу мастера.

- Например, Шариков, когда прочитал Маркса, сказал: " А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все, да и поделить". Взять хотя бы для начала мировые шедевры, изучите, сравните – тогда можно делать выводы. У нас принято так: если есть мировой бренд – это круто, а если наш, местный, сделал что-то качественно и круто, то для обывателя это никогда не станет крутым. У тебя нет бирочки. Поэтому нельзя на все смотреть очень простыми глазами. Я не сторонник простых ответов на такие вещи.

Самые запоминающиеся арт-объекты, которые вы видели в Алматы за последний год.

- Я периодически хожу на выставки, вернисажи, как таковой глобальной тенденции к изменениям я не вижу. Я считаю, что искусство должно стать для Казахстана, ну или для Алматы, второй нефтью. Это реально коммерческий продукт. У нас дальше бетонной брусчатки и бордюров не хотят видеть. Хотя, на самом деле, искусство – это высоколиквидный продукт. Только у нас принято, что за бетонные бордюры платят побольше, скажем, откатов. С искусством сложнее – это не просто наштамповать. Это необходимо придумать и показать, а институт этот не развивается. Общий уровень искусства у нас очень низкий.

Если бы стали акимом, как бы еще развивался Алматы без упора на единый стиль и брусчатку?

- Я бы топил за современное искусство. Сделал бы акцент на искусство, чтобы город превратился в мобильную, гигантскую галерею, мегаполис искусства, а не просто "засирать" горы. Но, конечно, в городскую власть я бы не пошел. Ведь там необходимо быть принципиальным до определенной суммы. Никто не сможет устоять. Власть развращает, я не хочу туда идти.

Итак, современное искусство, давайте о нем. Был на нескольких выставках в Астане сравнительно недавно. То, что я увидел, граничит с бредом. Есть, например, Гигер. Современное искусство, которое балансирует между какими-то омерзительно-прекрасными и завораживающими образами. Это вызывает эмоции, пусть даже и отторжение у большинства. И есть наши художники, которые показывали в столице стог из веток и гигантские стулья. Кроме гомерического смеха от тупости происходящего это ничего вызвать не может. Разве нет?

- Если честно, у нас еще нет современного искусства и его культуры. Есть исключения. Художники, которые держат руку на пульсе времени, но их совсем мизер. Буквально человек 10. Даже для 17 млн в Казахстане это мало. Я считаю, что искусство не должно нравиться или не нравиться, оно должно увлекать.

Ни разу не видел объявления о вашей выставке. Они были?

- Да, действительно, я ни разу персонально не выставлялся. Я не совсем классический художник. Хотя очень много знакомых звали на совместную выставку. Сейчас готовится мультимедиа выставка "Новейшая история Казахстана Мурата Дильманова". Если все получится, то проведу ее в этом году.

Вы не раз становились ньюсмейкером для СМИ. Как относитесь к ним, видите пользу от них для развития творчества, увеличения фан-базы?

- Ну, подписчиков всегда можно накрутить через специальные программы. Могу точно сказать, что ни разу так не делал, все, кто есть – это не "анаболики". Все трудом заработано. Допинг-комиссия меня не завалит. Социальные дивиденды заработать очень сложно, а потерять - не составит труда. К СМИ я отношусь вполне замечательно. Единственное, очень жалко, что СМИ должна быть еще одна власть, а не то, что у нас есть. Свой творческий путь карикатуриста я как раз начинал в "аналоговой" газете. И сейчас, в отличие от вас (речь про журналистов, - Авт.), я многое могу себе позволить.

Было ли такое, что работу критиковали сами подписчики?

- Я нахожусь как раз в том балансе, когда не попадаю на лезвие ножа, а балансирую вокруг него. Я знаю ту грань, когда можно ее переступать, а когда нет. Даже у карикатуриста должна быть определенная ответственность за свое творчество. У меня нет такой провокации как у Шарли Эбдо. Я понимаю, почему они так делают – это их работа. Так как мы Восток я стараюсь делать юмор многослойным.

Как думаете, Абаев – красавчик?

- Если честно, к нему я отношения никакого не имею, так он все-таки СМИ, а я "условно" СМИ, меня просто взяли и туда за шкирку закинули (речь о приравнивании блогеров к СМИ, - Авт.). Хотя, на самом деле, я нифига не СМИ. СМИ должны иметь хоть какую-то объективность, а у меня с этим совсем не ладится. Все очень субъективно. По большей части все, что моя аудитория видит и принимает на свой или чужой счет, – это все домыслы, фантазия зрителя.

Каким должно быть идеальное общество в глаза Мурата Дильманова?

- Это должны быть социально-ответственные, не аморфные жители. Нужно чтобы к тебе относились с уважением. Нужно откровенно, без призывов к насилию и так далее, объективно выражать свое мнение и состояние, выходить на честный диалог с властью.

Вы толерантный человек?

- Да, но это не значит, что я бесхребетный.

Никогда не думали о том, чтобы все бросить и дернуть в другую страну на ПМЖ?

- Часто думал. Но это началось недавно. Буквально год назад даже не думал об этом и все хотел только здесь менять. Ну, как все... По мере возможностей, конечно. Мне кажется, если казахстанцы сейчас не начнут что-то изменять, то это сделают другие. Но на выборах следующих я буду активным.

Кто ваш самый жесткий критик из близкого друга?

- У меня есть знакомые художники, они постарше, я уважаю их творчество. И я к ним иногда прислушиваюсь и называю "своей совестью". Потому что меня иногда откровенно несет и конструктивная критика, не с точки зрения политики или социальных вещей, одергивает меня. Они считают, что художник вообще должен быть вне политики. Спорный момент, но он имеет место быть. В отличие от них, я не могу долго смотреть на пейзаж, мне становится скучно. Мне интересен социум и люди.

Если "забить" на карикатуры, чем бы хотели заниматься?

- Хочу покататься по миру, просто так. Город, город, город – чтобы это все было сплошным путешествием. Я бы сделал кучу зарисовок, а не фотографий или карикатур.

То есть это будет не алкотрип, а просто для души?

- Да, мне надоело. И просто хочу пошаро***ться по миру.

Кстати, об алкотрипе. Бытует мнение, что все художники для вдохновения принимают на грудь. Так ли это?

- Абсолютно с этим не согласен. Для меня вдохновение с алкоголем вообще никак не связано. Я выпиваю, но очень редко. Мне не нравится это состояние. Я могу веселиться и без алкоголя.

Жаль, потому что следующим вопросом было: самая удачная карикатура, нарисованная по пьяни.

- Честно, не помню, чтобы я пьяным хоть раз что-то рисовал. По большей части, мое творчество – это анализ. А за алкоголем анализ получается убогий, соответственно, допинг мне не нужен. Это вообще стереотип, что художник должен быть голодным и пьяницей, как и журналистская братия, писатели, и так далее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!