Солист «Астана Опера» покорил итальянскую публику

Публика сопровождала каждый выход Б. Адамжана на сцену продолжительными овациями.

Обладатель гран-при многих престижных международных конкурсов, ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан впервые выступил в заглавной партии Юноши в балете «Юноша и Смерть» в постановке выдающегося хореографа XX века Ролана Пети.

Выступление состоялось 28 июля на открытой сцене Римского театра Сполето (Италия), хорошо сохранившегося древнеримского амфитеатра I века до н.э., в рамках Международного гала-балета Tributo a Rudolf Nureyev, посвященного легендарному танцовщику и хореографу Рудольфу Нурееву. В исполнении звезд мирового балета зрителям были представлены номера из репертуара Р. Нуреева.

Известный одноактный балет «Юноша и Смерть» Ролана Пети был создан в 1946 году на музыку Пассакальи Иоганна Себастьяна Баха, его основой послужило стихотворное либретто Жана Кокто. Для гала-балета постановку осуществил ассистент Р. Пети – балетмейстер Луиджи Бонино, и сам когда-то исполнявший партию Юноши. Партнершей Бахтияра Адамжана выступила прима-балерина знаменитого миланского театра Ла Скала Николетта Манни.

Кроме того, совместно с примой Венгерской государственной оперы Татьяной Мельник, Бахтияр Адамжан в этот вечер также исполнил Па-де-де из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса. Итальянская публика с восторгом принимала звезду казахстанского балета, сопроводив каждый выход Б. Адамжана на сцену продолжительными овациями.

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