За некачественное оказание юрпомощи адвокатов привлекут к ответственности

Реализация конституционного права на сегодняшний день обеспечена не в полной мере ввиду наличия ряда проблем - Мейржан Исабеков.

С 22 июля 2018 года в стране действует новый закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", который подписан Главой государства. Закон принят в целях комплексного совершенствования системы адвокатской деятельности и оказания юридической помощи. Об этом сегодня в ходе прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил исполняющий обязанности Департамента юстиции по Туркестанской области Мейржан Исабеков, передает пресс-служба акима области.

По словам спикера, вместо двух законов ("Об адвокатской деятельности" и "О гарантированной государством юридической помощи") вводится единый закон, охватывающий деятельность адвокатов, юрконсультантов, госорганов, оказывающих юрпомощь.

"Как показал анализ, реализация конституционного права на сегодняшний день обеспечена не в полной мере ввиду наличия ряда проблем. К примеру, недостаточное качество оказания юридической помощи представителями юридической профессии, быстрое устаревание знаний и необходимость постоянного повышения квалификации, дефицит адвокатов. В целом, закон направлен на усиление защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также совершенствование механизмов оказания юридической помощи. В частности, будут установлены стандарты и критерии качества в этой сфере, профессиональные принципы и правила. Пересмотрен порядок привлечения к ответственности субъектов за некачественное оказание юрпомощи. Введен институт комплексной социальной юридической помощи для социально-уязвимых слоев населения", - сказал М.Исабеков.

Наряду с этим, предусмотрено определение средней стоимости юридических услуг в целях осведомленности населения. С 2020 года предполагается введение возможности граждан рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юрпомощи.

Помимо этого, обеспечивается доступ к профессии адвоката посредством устранения имущественного барьера в виде вступительных взносов. Пересмотрен порядок проведения аттестации и повышения квалификации адвокатов. Установлены ограничения по срокам нахождения в органах управления коллегий адвокатов. Начиная с 2019 года предусматривается упразднение адвокатского ордера.

Стоит отметить, закон содержит ряд других положений, основной целью которых является обеспечение прозрачности существующих процедур и повышение качества юрпомощи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!