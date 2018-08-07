Сакен Жасузаков получил новую должность

Он назначен на должность начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Экс-министр обороны Сакен Жасузаков назначен на должность начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

От этого поста освобожден Рыспаев Асхат Наурызбаевич.

Жасузаков Сакен Адилханович родился 20 октября 1957 года в селе Чалдар бывшей Чимкентской области. Окончил Алма-атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1978), Военную академия им. М.В. Фрунзе (1990), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (1996), Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура (2016) по специальности "Военное и государственное управление".

Трудовой стаж:

· Старший офицер отдела, начальник отдела Главного штаба Министерства обороны Республики Казахстан (1992-1994);

· Заместитель начальника Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник Департамента оперативного планирования Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник Департамента оперативного планирования - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник штаба - заместитель командира армейского корпуса (1996-2000);

· Начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Республики Казахстан (2000-2002);

· Командующий Мобильными силами Вооруженных сил Республики Казахстан (2002-2003);

· Командующий войсками регионального командования «Восток» (04.12.2004-17.04.2007);

· Первый заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Республики Казахстан (2007-04.2009);

· Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (01.04.2009-03.2010);

· Первый заместитель Министра обороны - председатель Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (11.2010-01.2013);

· Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (24.05.2012-01.2013);

· Первый заместитель Министра обороны - Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (01.2013-09.2016);

· Министр обороны Республики Казахстан (с 13.09.2016)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в Советской Армии (1981-1983) - служба в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане - начальник разведки 177-го отряда (также известного как 2-й «мусульманский батальон», 2-й отдельный мотострелковый батальон специального назначения, созданный на базе 22-й бригады спецназа Среднеазиатского военного округа), г. Меймене;

Впоследствии - командир разведывательной роты, начальник штаба отдельного разведывательного батальона в Прибалтийском военном округе, начальник штаба отдельного разведывательного батальона, командир отдельного разведывательного батальона Группы советских войск в Монголии;

· По окончании академии назначен начальником штаба - заместителем начальника Гражданской обороны Алатауского, а затем - Советского района г. Алма-Ата;

· Генерал-лейтенант (06.05.2009);

· Генерал-полковник (07.05.2010).

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