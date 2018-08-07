В рамках саммита в Актау подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Переговоры по правовому статусу Каспийского моря велись более 20 лет.

На Пятом Каспийском саммите с участием глав Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана планируется рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере экономики, транспорта, защиты биоресурсов и безопасности. Об этом сообщил директор Международно-правового департамента министерства иностранных дел РК Арман Исетов, передаёт корреспондент BNews.kz.

"12 августа в городе Актау состоится Пятый Каспийский саммит, в рамках которого будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Ожидается, что на саммите примут участие все главы прикаспийских государств. Планируется рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере экономики, транспорта, защиты биоресурсов, а также безопасности. Как известно, переговоры по правовому статусу Каспийского моря велись более 20 лет и итог этих переговоров – это подписание основного документа", - сказал Арман Исетов.

По словам директора международно-правового департамента, документ включает в себя Положение, касающееся разделы морской акватории на Каспийском море, сотрудничество в сфере охраны биоресурсов, рыболовства, а также по прокладке трубопровода под дно Каспия.

Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, в рамках саммита планируется подписать ряд межправительственных соглашений.

"Это соглашение, касающееся сотрудничества в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспийском море, а также протоколы к соглашению по безопасности Каспия, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств. Кроме того, планируется, что в преддверии саммита 11 августа состоится встреча руководителей внешнеполитических ведомств Каспийского региона", - проинформировал Исетов.

Напомним, что саммит глав прикаспийских государств пройдёт в Актау11-12 августа.

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