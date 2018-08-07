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Москвичку возмутила любовь в составе шоколада

Сотрудники кафе не смогли объяснить девушке происхождение любви в его составе.

Фото : Pick of7 августа 2018, 20:32

Москвичка Екатерина Макаренко подала жалобу в Роспотребнадзор на производителя шоколада «КудВик» из-за ингредиента «любовь» в составе продукта. Об этом сообщает издание Inc.

По словам девушки, она купила шоколад в одном из московских кафе. После того, как шоколад был съеден, Макаренко изучила состав продукта и обнаружила среди ингредиентов любовь, что ее смутило.

Сотрудники заведения не смогли объяснить девушке происхождение любви в составе шоколада. Тогда Макаренко позвонила компании-производителю, где ей тоже не дали внятного ответа. После второго посещения кафе она подала жалобу в Роспотребнадзор.

Девушка потребовала, чтобы компания убрала ингредиент из состава, либо дала объяснения о происхождении элемента и наличии противопоказаний для детей.

«Вдруг они что-то туда подмешали, откуда я могу знать», — пояснила она.

На претензии девушки производитель ответил, что ингредиент «любовь» у компании «в сердце, а не в шоколаде».


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