Джоли пожаловалась на маленькие алименты от Питта

Джоли попросила суд завершить бракоразводный процесс с Питтом как можно скорее.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в судебном обращении обвинила Брэда Питта, с которым ведет бракоразводный процесс, в том, что он не выплачивает ей достаточно алиментов на содержание их общих детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

"У (Питта — ред.) есть обязанность платить алименты. По состоянию на сегодняшний день, он не заплатил никакой значительной суммы с момента расставания", — говорится в заявлении адвоката Джоли Саманты Блей Деджин, которое попало в распоряжение телеканала. В обращении, поданном в высший суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния, не уточняется, на какую сумму рассчитывает актриса.

В заявлении отмечается, что Джоли хочет добиться, чтобы суд обязал Питта платить алименты.

"Принимая во внимание, что неформальные договоренности по выплате расходов на детей не исполнялись (Питтом — ред.) в течение полутора лет, (Джоли — ред.) намерена запросить суд о постановлении об алиментах", — приводит NBC отрывок из заявления. По данным телеканала, неизвестно, какая договоренность была достигнута Джоли и Питтом после расставания.

Как отмечает телеканал, источник, близкий к Питту, заявил, что "Брэд выполнил свои обязательства".

Также, по информации портала TMZ, Джоли попросила суд завершить бракоразводный процесс с Питтом как можно скорее. Портал пишет, что новый адвокат актрисы подала в суд документы с просьбой подготовить заключительное постановление о разводе до конца этого года.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить вместе с ней шестерых детей.

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