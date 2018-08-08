Касымов ответил на вопрос, думал ли он об отставке после смерти Тена

Нам еще предстоит заслужить доверие общества. Пока мы этому не научились - Касымов.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов ответил, думал ли он об отставке, после произошедшей в Алматы трагедии с Денисом Теном, и надо ли увольнят высокие полицейские чины после случившегося, пишет газета "Время".

Как отметил глава МВД, он не думал ни об отставке, ни об увольнении кого-либо.

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"Первая мысль была: как можно скорее найти преступников!.. Это потом, когда поднялся шум - ату его, в отставку! - подчиненные предлагали: давайте проведем совещание в Алматы, объявим о смене руководства ДВД, спустим, так сказать, пар. А за что снимать, если уж говорить прямо, Кудебаева или его зама по оперативной работе? Они ведь четко сработали...", - сказал Касымов.

По его словам, полиция справилась с задачей - поймать преступников. Генерал Кудебаев и его заместитель полковник Нурлан Масимов, как стало известно, были в отпуске. Заместитель Избасар Бектуров исполнял обязанности начальника ДВД и первым прибыл на место происшествия.

"Заместитель по оперативной работе Нурлан Масимов был на месте, но Бектуров - исполняющий... Мы бы его просто не поняли, если бы он отправил Масимова, а сам не поехал. А начальник ДВД в отпуске-то успел побыть всего два дня...Он прибыл в Алматы и лично участвовал в операции. Но прежде всего из Астаны по моему распоряжению вылетел начальник департамента криминальной полиции МВД Арманбек Баймурзин. Он взял на себя командование операцией", - пояснил глава МВД.

Сам он в то время был в командировке в Актау, но ему постоянно докладывали картину с места событий.

"Когда уже Баймурзин возглавил операцию, ее ход был у меня на непрерывном контроле: докладывали ежечасно - какие силы задействованы, какие меры предпринимаются по установлению и поиску подозреваемых. Я тогда уже из Актау в Баку прилетел на заседание совета министров внутренних дел стран СНГ... ...Операция по установлению и задержанию преступников была четко организована и завершилась быстро и успешно", - сказал Касымов.

Детали работы полиции в этом направлении он не раскрыл, но отметил, что операция была внезапная, масштабная и целевая.

"...Задействовали сотрудников многих служб, "просеяли" данные своих информационных банков и учетов, действовали быстро и слаженно, опросили сотни граждан, работали, что называется, и день и ночь… И наутро, когда операция была завершена, картина стала предельно ясна. Был установлен и задержан первый подозреваемый, а также установлен район нахождения второго. Безусловно, в основе такого успеха - профессиональное мастерство оперативников ДВД Алматы", - заключил министр внутренних дел РК.

При этом он категорически не согласен с мнением многих о том, что полицейская система прошла точку невозврата и не поддается реформированию.

"С этим я категорически не согласен! Но реформировать, модернизировать систему, конечно, надо. Реформирование - это закономерный процесс, цель которого - повышение доверия к системе МВД, прежде всего к полиции, и улучшение качества нашей деятельности. И задача эта не из простых. Мы усиленно работаем над воспитанием кадров, над тем, чтобы навести порядок в собственных рядах. С нарушениями дисциплины, законности, коррупцией боремся жестко и принципиально. Мы не намерены скрывать эти позорные явления. Полиция доступна сейчас для населения. Работают "Блог министра", телефоны доверия, мониторим и реагируем на все критические публикации в СМИ…", - сказал Касымов.

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