Кортеж из тонированных машин без номеров сняли в Алматы

Полиция устанавливает нарушителей.

В Интернете распространяют видео с авторегистратора, на котором несколько машин без госномеров двигаются по пр.Аль-Фараби с нарушением ПДД, передает Zakon.kz.

"Пока наша полиция жизнерадостно рапортует о реформах МВД и неуклонном снижении уровня преступности, Алматы превращается в город беспредела. Где тебя могут ограбить среди бела дня, могут убить за твои же автозеркала, где гуманизация касается только преступников и где на дорогах катаются такие вот шумахеры. Днём, на центральной улице, без госномеров, задним ходом, с тонировкой, со спецсигналами, нарушая скоростной режим, нарушая правила перевозки пассажиров и создавая аварийную обстановку. А так да, очень неуклонно снижается уровень преступности", - сказано в описании к видео (стилистика автора сохранены)

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