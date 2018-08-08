Игра МОМО: В WhatsАpp появился аналог "Синего кита"

Уже доказано, что уровень самоубийств среди людей, играющих в данную игру, выше среднего показателя.

Итак, для детей и подростков появилась новая угроза, которая принялась "завоёвывать мир" после "Синего кита": игра Момо, которая распространяется через мессенджер WhatsАpp, передает rosregistr.ru.

Детям, как и с других "суицидальных" играх присылают свод различных приказов, которые они должны выполнить. Если же подростки отказывают принимать участие в страшной игре, им начинают приходить письма с угрозами — в принципе, всё это очень напоминает известную многим игру "Синий кит".

При этом многих пугает одна лишь аватарка странного пользователя с ником МОМО, хотя на самом деле ничего страшного в ней нет: это фотография работы японского скульптора, который к игре не имеет ровным счётом никакого отношения. Изначально анонимный куратор, который появляется в контактах, начинает присылать подросткам страшные изображения сцен насилия, а после предлагает "сыграть в игру", то бишь выполнять приказы.

Само собой, что большинство детей пытаются отказаться от такого предложения, но тогда анонимный куратор начинает сыпать угрозами, чего подростки пугаются. Уже доказано, что уровень самоубийств среди людей, играющих в данную игру, выше среднего показателя. Первыми тревогу забили власти Мексики — там сотрудники по борьбе с киберпреступностью плотно занимаются вопросом выявления кураторов игры, которая распространяется через WhatsАpp.

Суть игры МОМО WhatsАpp

Как уже было сказано, изначально кураторы страшной игры разыскивают среди пользователей WhatsАpp подростков, так как они более других подвержены влиянию, и с ними проще "договориться" путём шантажа и угроз. Этой аудитории рассылаются различные снимки, которые содержат сцены насилия, а после кураторы пробуют "наладить контакт", заставляя выполнять различные приказы, связанные с риском для жизни.

Бывает, что дети отказываются от выполнения заданий, и тогда им начинают приходить прямые угрозы. Если же подростки соглашаются, то у него выпытывают личную информацию, продолжая присылать фото и видео сцен насилия, а также выдают "руководство к действию".

Отметим, что общественный резонанс игра получила после того, как стало известно о смерти двенадцатилетней девочки из Аргентины. После того, как она погибла, выяснилось, что ребёнок был связан с игрой в WhatsАpp, и выполнял различные задания от куратора — восемнадцатилетней девушки, с которой школьница познакомилась в социальных сетях.

Задания, которые получала девочка от новой "подруги" касались выполнения заданий, связанных с риском для жизни. У следствия есть версия, что выполняя одно из них, школьница и погибла. Теперь так называемый "куратор" разыскивается, однако, предполагаемые организаторы игры стараются оставлять как можно меньше следов, что весьма затрудняет поиск.

Что делать если предложили играть в МОМО WhatsАpp

В первую очередь, не стоит паниковать: создатели смертельного развлечения только этого и ждут. Не будет ничего постыдного в том, что вы сразу же скажете о произошедшем какому-нибудь сознательному взрослому — родителям, другим родственникам, педагогам или представителям киберполиции.

Угрозы, которые приходят подросткам — беспочвенны, поскольку никто не имеет права тронуть даже пальцем вас или ваши близких. Вы можете попробовать обратиться в полицию, предоставив доказательства того, что вам угрожают, хотя в нашей стране опыт борьбы с подобным намного меньше и печальнее, чем в Европе, Америке и других развитых странах.

Главное, не следуйте указаниям кураторов: это такие же люди, как и вы, желающие самоутвердиться за ваш счёт. И, тем более, не стоит принимать близко к сердцу любое указание сделать что-то "на слабо", как говорится в определённых кругах: вы никому и ничего не должны доказывать, а чужое мнение о вашей "силе или слабости" остаётся лишь чужим мнением. Тем более, что такие приёмы кураторы подобных игр используют специально дабы повлиять на психику.

По информации правоохранителей, игра началась в одной из групп в Facebook, участникам которой предложили поговорить с незнакомцами. С Momo связaны семь номеров телефона с кодами Япoнии и Латинской Америки.

Откуда появилось изображение на аватарке

В качестве аватарки люди, завлекающие пользователей в Momo, используют еще один жуткий снимок — фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. С 2016 года она находится в галерее ужасов Vanilla Gallery. Это бюст существа на птичьих лапках, похожего на женщину, с выпученными глазами и гротескной ухмылкой. Первоначально работа принадлежала японскому художнику Мидори Хаяси и не была связана с игрой.

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