В Алматинской области аксакал в одиночку проложил три километра арыка
Односельчане искренне удивляются, как он один сумел сделать из опустошенного заброшенного места шикарный сад.
Сагидолла Шалшыкбаев житель села Карашокы Кербулакского района самостоятельно проложил арык для полива деревьев социально-важных объектов своего аула, передает Zakon.kz.
Шалшыкбаев также из двух гектаров заброшенной земли вырастил целый сад, где есть фруктовый сад из 450 яблонь и собственный карагочовый питомник из 1000 деревьев.
- Раньше на месте, где сейчас раскинулись ветвистые яблони, была свалка. Увидев эту плачевную ситуацию, решил взять все в свои руки. Скажу вам при желании можно неприспособленную местность превратить в яблоневый рай. Садоводство – это как медитация для меня, которая улучшает эффективность моей работы, интерес и навыки. Это увлечение дает мне покой и делает мой день полезным. Каждое раннее утро я любуюсь своим цветущим садом, медленно растущими растения. Ежедневно работаю в своем саду в течение одного часа, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, - говорит Сагидолла Шалшыкбаев.
До начала осени у садовода неустанно кипит работа, связанная с будущим урожаем. Как только из набухших почек проклевываются нежные, бархатистые листочки, аксакал начинает активно что-то высаживать, подрезать и подвязывать.
- В октябре яблоки созревают. Их храню в кладовке, а зимой продаю. Ведь каждые зимние холода так не хватает витаминов. И чтобы сохранить выращенный урожай яблок, я не только провожу его уборку в правильные сроки и придерживаюсь должной техники съема плодов с дерева, но и применяю некоторые хитрости, которые позволяют фруктам оставаться сочными, вкусными и ароматными на протяжении длительного времени, - отмечает Сагидолла Шалшыкбаев.
Односельчане искренне удивляются, как он один сумел сделать из опустошенного заброшенного места шикарный сад. В селе аксакала все уважают и берут с него пример.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!