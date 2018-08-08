Аким просил 200 тысяч тенге за свою помощь

Аким потребовал взятку с частника за беспрепятственное перечисление суммы по выполненным работам за благоустройство прилегающей территории акимата района.

На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нурлан Жахин рассказал, чем закончилось дело акима Ордабасинского района из Туркестанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нацбюро по противодействию коррупции на постоянной основе проводится укрепление защиты конституционных прав граждан, гуманизация правоохранительной деятельности и снижение репрессивности уголовного процесса. Одним из примеров тому служит изобличенный аким Ордабасинского района", - сказал Н. Жахин.

По его словам, в антикорупционную службу Туркестанской области обратился представитель одной из частных организаций с заявлением о неправомерных действиях этого акима.

"Согласно доводам в апреле частная организация, в которой работает заявитель, стала победителем по госзакупкам на общую. Сумму 2,2 мл тенге. В ходе выполнения работ по благоустройству подозреваемый предложил заявителю заключить дополнительный договор на общую сумму 2,1 млн тенге, за счет сэкономленных бюджетных средств. На что последним дано согласие", - пояснил официальный представитель.

Как он добавил, по окончанию работ акимом Ордабасинского района создана волокита, связанная с перечислением бюджетных средств на счет организации.

"За беспрепятственное перечисление всей суммы за благоустройство прилегающей территории здания акимата района аким потребовал взятку в размере 200 тысяч тенге от представителя частной организации. В настоящее время аким полностью признал свою вину в совершении коррупционное преступление, раскаялся, изъявив желание о завершении в отношении него уголовного дела в порядке ускоренного досудебного расследования. В связи с этим, учитывая, что подозреваемый не представляет опасности для общества, он не был взят под стражу", - отметил Н. Жахин.

Как добавил выступающий, это дело было завершено в течении 10 суток, в настоящее время аким Ордабасинского района предан суду.

Ксения Давыдова, Астана

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