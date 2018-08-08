В этом году на хадж отправятся три тысячи казахстанцев

Первая группа паломников в количестве 300 человек вылетит 9 августа из Алматы.

Дархан Калетаев провел совещание по вопросам организации хаджа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОР РК.

В Астане прошло совещание по вопросам организации выезда казахстанских паломников на хадж в Королевство Саудовской Аравии под председательством министра общественного развития РК Дархана Калетаева.

В мероприятии приняли участие руководители Духовного управления мусульман Казахстана, заинтересованных государственных органов и представители авиакомпаний «Scat» и «Fly Nas».

В ходе встречи был утвержден порядок прибытия и убытия граждан Казахстана в период хаджа, обсуждены вопросы готовности авиакомпаний к перевозке паломников, в том числе обеспечение своевременного полета самолетов, а также обязательной процедуры по вакцинации и оформлению виз.

Дархан Калетаев акцентировал внимание на необходимости принятия соответствующих мер по организации защиты интересов и безопасности казахстанских граждан и создания оптимальных условий для паломников во время совершения хаджа.

ДУМК ежегодно заключает соглашение с министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии, на основании которого выделяются квоты. В этом году квота выделена для 3 тыс. человек.

По словам министра, для контроля и организации паломничества министерством совместно с ДУМК создана Хадж-миссия, которая состоит из 14 человек: 7 представителей ДУМК, 3 представителя СМИ, 2 медицинских сотрудника Министерства здравоохранения и 2 представителя Министерства общественного развития.

По информации ДУМК, все паломники распределены между 18 казахстанскими туристическими компаниями, участвующими в организации хаджа.

Перелет будут осуществлять авиакомпании Казахстана и Саудовской Аравии в доле 50/50. Саудовской стороной для организации перелета казахстанских граждан на хадж определена авиакомпания «Fly Nas». С казахстанской стороны при содействии Министерства общественного развития РК с прошлого года услуги по перевозке паломников осуществляет авиакомпания «SCAT».

Казахстанские паломники прибудут в Саудовскую Аравию в период 9-15 августа, а вернутся на родину до 1 сентября.

На совещании особое внимание было уделено вопросам вакцинации казахстанских паломников. В этом году вакцинация проводится в 5 городах Казахстана в 8 медицинских центрах одновременно. Стоимость вакцины для паломников 28 тыс. тенге.

Напомним, в 2017 году Министерством общественного развития введены Правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма.

Правила обеспечивают регулирование процесса организации поездки граждан Республики Казахстан для паломничества. Внедрение данного правового акта призвано оградить граждан Казахстана от возможного насаждения деструктивной религиозной идеологии в период их пребывания в паломничестве.

По итогам заседания ответственным органам даны рекомендации о принятии мер по решению всех организационных вопросов поездки паломников на хадж.

Первая группа паломников в количестве 300 человек отправится на хадж 9 августа из международного аэропорта г.Алматы.

В торжественной церемонии проводов примут участие Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз, должностные лица посольства Королевства Саудовской Аравии.

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