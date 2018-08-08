В ходе Саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.

12 августа в Актау пройдет пятый саммит Прикаспийских государств. По приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает управление внутренней политики Мангыстауской области.

В ходе Саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие. Основным итоговым документом Саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Работа над Конвенцией велась на протяжении более 20 лет. В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море, вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, осуществления военного сотрудничества и хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды, морских научных исследований и др.

До настоящего времени прошло четыре встреч Глав прикаспийских государств.

Первый каспийский саммит 2002 года в Ашхабаде заложил основу проведения встреч на высшем уровне.

По итогам Второго каспийского саммита 2007 года в Тегеране была подписана Декларация Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, которая на политическом уровне закрепила имеющиеся договоренности государств по основным вопросам правового статуса Каспия, безопасности и стабильности на море, а также вопросам, связанным с позицией прикаспийских государств по отдельным аспектам международных отношений.

В рамках Третьего каспийского саммита 2010 года в Баку подписаны Совместное заявление Президентов и Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, являясь рамочным документом, заложило правовую основу для взаимодействия прибрежных государств в обеспечении безопасности и борьбе с противоправной деятельностью на Каспии, закрепив основные области и формы сотрудничества. Кроме того, в столице Азербайджана главы прибрежных государств достигли принципиальной договоренности относительно ширины национальной зоны, включающей водное пространство под суверенитетом прибрежного государства. В рамках Бакинской встречи также была достигнута договоренность о выработке механизма введения моратория на вылов осетровых видов рыб в Каспийском море (было принято соответствующее Протокольное решение на уровне глав государств).

В ходе Четвертого каспийского саммита 2014 года в Астрахани Президентами было подписано совместное Заявление, закрепляющее широкий перечень принципов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность прибрежных государств на море. Данные принципы были инкорпорированы в проект Конвенции о правовом статусе Каспия.

Кроме того, в рамках Четвертого саммита были подписаны Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря.

Переговоры по определению правового статуса Каспия начались в 1994 году в целях урегулирования вопросов сотрудничества на море пяти прикаспийских государств. По итогам Совещания министров иностранных дел прибрежных стран, состоявшегося в ноябре 1996 года в Ашхабаде, была создана Специальная рабочая группа по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). Заседания данного института проводятся регулярно поочередно на территории каждого прикаспийского государства. На сегодняшний день проведено 51 заседание СРГ (последняя встреча состоялась 21-24 мая 2018 года в г.Астане). По договоренности сторон заключительное 52-ое заседание СРГ планируется к проведению 10 августа 2018 в Актау.

Кроме того, вопросы правового статуса обсуждались на совещаниях министров иностранных дел прикаспийских государств. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств "каспийской пятерки" намечена в г.Актау на 11 августа 2018г накануне Пятого каспийского саммита.

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