Проникновение зарубежной "воровской касты" в Казахстан пресекли силовики

Пойманный 1 августа гражданин Азербайджана должен был сформировать преступное подполье, подконтрольное "вору в законе" Салифову.

Силовыми структурами Казахстана пресечена очередная попытка транснациональных преступных сообществ (далее: ТПС) по распространению криминального влияния в Казахстане, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года МВД и КНБ РК в результате совместной специальной операции на территории Акмолинской области по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и наркотических средств задержали гражданина Азербайджана Алиева Орхан Гулу оглу, 1986 г.р.

При его личном обыске обнаружены и изъяты 1 боевой пистолет с 8 патронами, 1 граната и свертки с наркотическим средством «кокаин». По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 287 ч.3 и 296 ч.3 УК РК.

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Как стало известно, Алиев является эмиссаром одного из лидеров криминального мира постсоветского пространства «вора в законе» Салифова Надыра Нариман оглы по прозвищу «Лоту Гули». Прибыл в Казахстан 5 июля 2018 года с заданием по формированию в стране подконтрольного Салифову преступного подполья и навязыванию его опеки представителям бизнес-среды из числа лиц азербайджанской национальности.

До момента задержания успел провести ряд встреч с азербайджанскими предпринимателями Астаны, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей и принудить их к регулярной выплате «дани» путем угроз в отношении них и их близких родственников, проживающих в Азербайджане, где позиции Салифова особенно сильны.

Эта вылазка считается первой крупной акцией участников зарубежных преступных организаций в Казахстане после нейтрализации их деятельности в стране в результате широкомасштабной операции спецслужб РК, проведенной в 2013-2015 годах. Тогда за создание, участие и финансирование деятельности транснациональных преступных сообществ было осуждено 59 криминальных элементов, включая должностных лиц правоохранительной системы, причастных к их покровительству. Ряд так называемых «воров в законе» объявлен в международный розыск, в их числе М.Джангвеладзе («Мераб Сухумский»), К.Кольбаев («Камчи») и С.Ахметов («Самара»), осуществлявшие непосредственное руководство преступной деятельностью по сбору «криминальной кассы» в пользу ТПС по всей территории РК.

Таким образом, Казахстан был практически зачищен от представителей «воровской касты», а их влияние на местную уголовно-преступную среду минимизировано.

Своевременным вскрытием и пресечением противоправных действий Алиева правоохранительными органами Казахстана направлен еще один убедительный сигнал лидерам и другим участникам ТПС о неприемлемости и недопустимости их криминальной деятельности в Казахстане.

Понимание бесперспективности распространения «воровских идей» и преступного влияния в РК в силу эффективности административного режима в стране закрепилось у зарубежных криминальных лидеров после вышеупомянутой силовой операции. Поэтому они после 2015 года старались «обходить стороной» территорию Казахстана.

Видимо, недавно вышедший на свободу «вор в законе» Салифов не был осведомлен о таком положении дел, что опрометчиво попытался охватить своим криминальным влиянием и Казахстан.

Материалами о его преступной биографии, сферах криминального влияния и причастности к различным громким преступлениям заполнены ресурсы интернета.

В целом, известно, что Салифов освободился из мест лишения свободы в октябре 2017 года после 22-летнего заключения. Отбывал наказание в различных исправительных колониях Азербайджана за вымогательство, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. После освобождения переехал на постоянное место жительства в Турцию.

Он признан правоохранительными органами России, Украины, Латвии, Швеции и других стран одним из самых опасных криминальных лидеров стран СНГ и Еврозоны. Причастен к множеству совершенным в этих странах особо тяжким преступлениям, таким как убийства, похищение людей, вымогательства и т.д.

В декабре 2017 года объявлен в международный розыск судебными органами России за вымогательство и похищение человека в составе группы лиц.

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