Строители обнаружили уникальные черты постройки в 111-летнем храме в Алматы

Как оказалось, храм строили с учетом землетрясений. При подземных толчках вся конструкция становится подвижной.

В Алматы продолжается реконструкция Вознесенского собора. В репортаже Zakon.kz вы узнаете, почему здание со 111-летней историей строилось с упором на сейсмоустойчивость, есть ли под храмом подземные лабиринты и как священники сохраняют уникальное наследие.

Сегодня в колоссальной реконструкции занято более 100 рабочих, а весь храм до куполов заставлен лесами. Внутри вскрыты полы, а общее помещение разделено картонными стенами. В одной из частей храма к работе приступили российские художники из Палеха, которые уже начали делать искусную роспись на стенах. Фотографировать незаконченные работы было нельзя, поэтому ждем официального открытия.

За экскурсию и истории отвечал протоиерей, ключарь Вознесенского собора Алматы Александр Суворов. По его словам, во время реконструкции была обнаружена уникальная черта постройки - храм 111 лет назад строился с учетом сейсмической активности региона. Главного строителя храма священник окрестил местным "Леонардо да Винчи".

"Сам собор и его постройка являются интересной историей. Интрига в том, что проект собора не сохранился. В 20-е годы в связи с революцией, гражданской войной, переносом кафедры из Верного в Ташкент проект собора был утрачен. Когда мы начали вскрывать его конструктивные особенности, была интрига, долго спорили: кто является автором проектом собора? Изучив архивные документы, лично я считаю, что проект собора все-таки принадлежит Зенкову. Он был инженером, архитектором, это местный Леонардо да Винчи. Он применял уникальные технологии. Один из примеров – динамический фундамент здания. Колонны обвязаны между собой брусом, который связан рубкой гербера, для того, чтобы во время подземных толчков здание двигалось. Крест и массивная люстра, как кадило, создавали центр тяжести и гасили подземные колебания", - рассказал отец Александр.

Также выяснилась одна занимательная деталь: очередной алматинский миф был развенчан - никаких тайных подземных переходов под храмом не обнаружено. Отец Александр отметил, что, к сожалению, ему нечем порадовать сторонников городских легенд, хотя некоторые "очевидцы" очень красочно рассказывали о потайных ходах. По плану, закончить масштабную реконструкцию священники хотят к лету 2019 года. Помимо внутренних и внешних работ, также изменения коснутся и прилегающей территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. После полной реставрации в соборе будет вновь проведено освящение.

Также отец Александр рассказал о том, что при реконструкции они стараются максимально сохранить старинные объекты, в частности, напольную плитку, первоначальный дизайн и так далее.

"Уникальная напольная плитка была изготовлена в Германии. Мы обратились опять к заводу, потому что 30-40% плитки уже пришли в негодность. В ответ они предложили на наш счет открыть новую линию, так как плитка нестандартная, она измеряется в дюймах, а не метрической системе. В итоге стоимость получилась выше 50 млн евро. У нас, естественно, такой возможности нет. Поэтому после консультации со специалистами решили оставить максимум сохранившейся старинной плитки и сделать дизайн, который бы мог ее сохранить. Новой, отдельной плитки добавлять не будем. Будет основание, и в него будет вставляться сохранившаяся плитка. Новые оконные рамы храма были также вырезаны из дерева и полностью повторяют оригинальный дизайн", - добавил протоиерей.

Стоит отметить, что кресты храма замене не подвергались, лишь обновлению. В них были вставлены новые зеркала, нанесена позолота. Таким образом, обновленные кресты на восходе и закате вновь отражают свет. При этом создается ощущение, что кресты горят. Как отметил отец Александр, это редкий стиль русского модерна.

Жданов Кирилл

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