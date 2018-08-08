Кызылординский театр выступил в Шотландии

Артисты выступили с постановкой «Акбаян» по мотивам лиро-эпической драмы казахского народного писателя Габита Мусрепова

Кызылординский областной музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова принял участие в международном фестивале искусств "Fringe"в Эдинбурге с постановкой «Акбаян» по мотивам лиро-эпической драмы казахского народного писателя Габита Мусрепова «Козы Корпеш-Баян Сулу». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Международный фестиваль проходит в Эдинбурге с 3 по 27 августа, спектакль «Акбаян» был представлен зрителям с 6 по 8 августа.

Фестиваль «Fringe» проводится ежегодно, начиная с 1947 года, в Эдинбурге (Шотландия) и является крупнейшим фестивалем театрального искусства в мире. В этом году в нем приняли участие около 50 тысяч артистов из 50 стран мира. По словам организаторов, в период фестиваля будет показано 3 700 представлений разных жанров.

«Этот фестиваль очень престижный и популярный в театральном сообществе, и ,конечно же, мы очень рады, что нам удалось быть сопричастными к этому международному событию и тем более выступить на этой площадке и показать свою национальную культуру. Мы благодарны организаторам и всем, кто помог нам в этом, мы рады, что нас поддержало и руководство области», - отметил художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель Казахстана Хусейн Амир-Темир.

Кызылординские артисты представили спектакль «Акбаян». Спектакль демонстрирует национальный колорит и казахскую культуру через национальные танцы, игры и спортивные состязания - асыки, кокпар, перетягивание каната, а также национальные костюмы.

Режиссер-постановщик, художественный руководитель театра - заслуженный деятель Казахстана Хусейн Амир-Темир. Художник-декоратор – Нуркен Калымбетов.

Следует отметить, что большинство актеров в постановке молодые. К примеру, в роли Акбаян выступают Зарина Кенжали, в роли Козы – Санат Жузбай, Кодара играет Канат Архабаев, Карабая – лауреат премии Союза молодежи Казахстана «Серпер» Бахытбек Темирбеков, Макпал – обладатель нагрудного знака «Деятель культуры» Министерства культуры и спорта РК Залипа Толепова, Кунекей – Актолкын Толеуова.

«Одним из требований организаторов было соблюдение хронометража постановки, историю о Козы Корпеш и Баян Сулу, которая берет свое начало с их рождения, мы назвали «Акбаян» и адаптировали в 55 минут. Музыка, декорации с национальным колоритом, костюмы и игра очень понравилась зрителям, и это для нас самое главное»,- сказал Хусейн Амир-Темир.

Кроме того, артисты театра также дали импровизированные короткие выступления на разных площадках фестиваля, к примеру, на одной из самых популярных у туристов улице - Королевской миле (Royal mile).

За полувековую историю театра имени Нартая Бекежанова в его репертуаре - множество пьес различных жанров. В составе театра выступают молодежная труппа, кукольный театр и драматический коллектив, всего около 50 артистов. Ранее с гастролями театр посетил такие страны, как Турция, Азербайджан и Великобритания, теперь в копилке театра и выступление в Шотландии.

Эдинбургский Fringe – крупнейший в мире фестиваль искусств. Фактически, их сразу несколько: музыкальный, этнический, кино-, книжный и главные два - оперный и экспериментально-театральный.

История фестиваля «Fringe» (в переводе "окраина") началась в 1947 году, когда несколько театральных трупп, не попавших в программу первого Эдинбургского международного фестиваля, решили организовать альтернативное мероприятие, ориентированное на более свободное понимание творчества. Они провели свой фестиваль на стихийных площадках по всем городу и получили немало восторженных отзывов критиков. С того времени два этих события - Эдинбургский международный фестиваль и «Fringe» проводятся вместе.

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