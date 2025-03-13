Три имени – один герой: как подвиг казахского сироты во время ВОВ вдохновил известного писателя на роман

Жизнь Кайыргали Исмагулова удивительна и сложна, так же как и у любого героя, прошедшего Великую Отечественную войну. Но именно ему удалось до слез растрогать великого писателя Габита Мусрепова.

Zakon.kz расскажет, как сначала казахский сирота стал Константином Ивановичем, а потом люди ласково прозвали его Кайрошем Сарталиевым.

Не вернулся к маме

5 сентября 1919 года в крестьянской семье Исмагуловых появился на свет чудный мальчик, которому дали имя Кайыргали. Он рос в ауле Каиршахты (ныне Томырлы Атырауской области). Однако волею судьбы после смерти отца из-за тяжелых семейных обстоятельств в 10-летнем возрасте оказался в детском доме Гурьева, затем Уральска. Из-за сложного произношения казах получил новое имя – Константин Иванович.

Несмотря на тяготы жизни, его улыбка была чиста. Воспитанник был активистом, стремился хорошо учиться и мечтал о лучшем будущем. Однажды его отыскала мама и хотела забрать домой, однако он не стал возвращаться в глубинку, пообещав матери, что продолжит учебу и станет большим человеком.

Парень сдержал слово: окончил шесть классов и работал на рыбоконсервном заводе. Позже его рекомендовали в органы милиции, и он вступил в ряды стражей порядка.

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Просто Костя

В 1939 году юношу призвали в Красную армию. Когда грянула война, ему было всего 22 года, и с первых дней рядовой оказался на фронте. В документах он записан как "Исмагулов Константин Иванович". Доблестные друзья звали его просто Костей.

Боевое крещение Кайыргали получил под Ростовом. Там он командовал группой солдат, которые боролись с вражескими танками, закидывая их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. В одном из случаев воины атаковали колонну. Главарь был подбит, а остальным пришлось свернуть. У подорванной машины в плен взяли фашиста. За приведенный "язык" Исмагулову присвоили звание сержанта, заодно он получил свою первую медаль "За отвагу".

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Казахский солдат участвовал в освобождении Краснодара, Минеральных Вод, Пятигорска, Темрюка и других городов Кавказа, а после боролся за свободу Новороссийска и Керчи.

Подвиг десантников

Если пролистать калейдоскоп событий, то в сентябре 1943 года сержант Исмагулов был одним из первых воинов 1339-го стрелкового полка, который высадился в Новороссийском порту. Он с бойцами захватил электростанцию, штаб гитлеровской артиллерийской части и цементный завод, где засели фашисты.

Возглавляя штурмовую группу, казах ликвидировал вражеский танк. После блокировал дом, а потом сумел взять в плен пятерых противников. Днем и ночью 240 часов наши солдаты штурмовали траншеи и дзоты, гитлеровцы сдались. За свободу Новороссийска Константин Иванович удостоился ордена Красной Звезды.

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

А вот на освобождение города Керчи сначала отправились почти полсотни смельчаков. Это было 1 ноября 1943 года. Бойцам предстояло форсировать Керченский пролив и захватить на полуострове плацдарм. Спустя 30 км водного пути на берегу их заметили противники и встретили огнем из пулеметов и минометов. Из несколько катеров лишь одному удалось прорваться через нападение.

Десантники ринулись вперед и напугали недругов, которые покинули хорошо укрепленную высоту. Но вернулись с подмогой, направив на советских граждан самолеты, танки и батальоны пехоты. Тяжелый бой затянулся с утра до глубокой ночи. Солдаты достойно отражали натиск. На высоте было несколько сотен погибших.

10 наших десантников и капитан Андрей Мирошник были тяжело ранены. Наутро к горстке героев подоспела помощь: солдаты и офицеры во главе с генералом Василием Гладковым. Кровопролитная битва продолжалась 44 дня. Сержант Исмагулов героически сражался, несмотря на полученные раны. Только в боях за населенный пункт Эльтиген он уничтожил до 20 фашистов.

1946 год, Алма-Ата. Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Самоотверженный подвиг десантников на Керченском полуострове был высоко оценен, им присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Муза писателя

Сын ветерана Узак Исмагулов рассказал, что после лечения в госпитале его отец был поощрен месячным отпуском и поездкой на Родину. Он должен был провести встречи с алматинским гарнизоном, общаться с людьми, заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Первая его встреча состоялась в Алма-Ате ориентировочно в 1946 году с журналистами и писателями, где он познакомился с Габитом Мусреповым.

"Папу аудитория встретила очень радушно, были слезы, объятия, ему долго стоя аплодировали. Он был скромным, испытывал неловкость. Его рассказ о войне произвел глубокое впечатление на слушателей, они сопереживали вместе с ним. Писатель тоже с замиранием сердца смотрел на него, успевал что-то конспектировать. А после встречи он позвал его в гости к себе домой. Там за столом они вдоволь наговорились. Габит Мусрепов сказал: "Кайыргали, ты моя находка! Ты начало моей темы. У меня редко бывают такие удачные дни". Незадолго до этого была такая же встреча журналистов и писателей с Маликом Габдуллиным. Почему не Малик стал прототипом героя будущего романа Габита Мусрепова? А обычный сирота сумел затронуть струны души. На этот вопрос можно найти ответ в книге". Узак Исмагулов

Кайыргали Исмагулов, Габит Мусрепов и Малик Габдуллин. Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Начало диалога писателя и героя стало эпиграфом первого казахского романа о войне "Солдат из Казахстана".

– Сначала договоримся: вы ничего не утаите, я ничего не добавлю. – Нет, вы ничего не добавляйте, я ничего не буду скрывать. – Договорились.

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Так, Габит Мусрепов взял ручку и бумагу и приступил к работе. Он написал ряд рассказов и очерков о боевых и трудовых подвигах казахского народа. Особый отклик получила повесть "Казахский батыр", напечатанная в 1948 году в честь Кайыргали Исмагулова. Впоследствии она была дополнена и переработана автором в роман под названием "Солдат из Казахстана". Он переведен на многие языки и тиражирован за рубежом, в частности во Франции и Бельгии.

"Конечно, я прочел роман. Хотел бы выразиться одним предложением, которое прозвучало в этой книге: "И вот уже позади выброска десанта, короткий ночной бой на берегу, уже взят фашистский дот, на высоте убит капитан, и Кайрош (так писатель называл моего отца) с горсткой бойцов остается представителем своей страны, захваченным немцами в Крыму". Вот эта крылатая фраза говорит о многом". Узак Исмагулов

Сложная судьба и доброе сердце

Жестокая война не озлобила доброе сердце казахского батыра. Он всегда был открыт людям и спешил им на помощь. Всегда стремился добросовестно трудиться. Ему нравилось преподавать студентам. Даже на пенсии занимался общественной деятельностью. Личным примером вдохновлял молодежь и воспитывал своих детей быть патриотами. Но героем никогда себя не считал, отмечая, что братские народы объединяла одна огромная страна, все вместе плечом к плечу ковали единую победу и без дружбы, неравнодушия, подмоги здесь не обошлось бы никак.

"Во время войны моя мама служила в железнодорожных войсках и проживала в общежитии в Алма-Ате. В том же общежитии жил мой отец со своими сослуживцами. Так судьба свела их. У них родилось четверо детей: три сына и дочь. В живых мы с сестрой Алмой. У родителей всегда было взаимопонимание и отзывчивость. Отец был строг с детьми и внуками, при этом щедр на любовь. Каким он был человеком, можно судить по тому, что он воспитал не только родных, но и приемного сына. Беспризорника в годы войны привела в семью наша бабушка. Ему дали имя Табылды, что значит "Найденыш". Он получил высшее образование, работал, был очень благодарен родителям. Узак Исмагулов

Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Уроженцу Атырау была очень дорога судьба города и жизнь горожан. Он часто поднимал экологические проблемы и отстаивал интересы местных жителей.

"В уральском детском доме отец обрел друга. Судьба так распорядилась, что с ним после ВОВ он снова встретился в Гурьеве. Он часто бывал у нас. Мама очень гостеприимная, любила готовить и угощать. Друзья вспоминали войну. А набережная в Атырау, названная именем моего отца, была ежедневным местом сбора ветеранов. Отцу был очень дорог родной город. Он поднимал вопросы экологии, в частности обмеление Каспийского моря и заиливание реки Урал. Для нас с братьями и сестрой было честью и ответственностью быть детьми героя. Мы старались никогда не подводить отца и его имя, жили и работали достойно". Узак Исмагулов

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Фото: из личного архива Узака Исмагулова

Кайыргали Исмагулов ушел из жизни в 1993 году в возрасте 74 лет. Он похоронен в родном Атырау. В честь героя установлен памятник в городском сквере и бюст в парке Победы. Также в школе, названной его именем, есть музей, в котором хранятся памятные вещи и инструменты ветерана ВОВ. Все, кто знал его лично, вспоминают как человека, который честь, совесть, патриотизм и защиту близких ставил превыше всего. Добавляя, что лишь мир на земле может подарить человеку свободу и истинное наслаждение жизнью.