Промышлявшие кражами в такси парни задержаны в Алматы

Только по Алмалинскому району за ними числится около 10 таких преступлений.

В Алматы задержаны молодые люди, промышлявшие кражами в такси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как сообщили в Управлении внутренних дел Алмалинского района, двое молодых парней ловили попутки, садились в авто и за короткую дистанцию умудрялись «обчищать» салон транспортного средства. Сами подозреваемые утверждают, что в основном они забирали мобильные телефоны, бумажники и другие малогабаритные предметы.

«Как правило, таксистов эти молодые люди просили подвезти пару кварталов за 200-300 тенге. За это время они реализовывали свои преступные планы. Промышляли как по одиночке, так и на пару. Мобильные телефоны закладывали в ломбарды, а вырученные деньги тратили на личные нужды», - рассказал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Также в полиции сообщили, что подозреваемые были задержаны в результате комплекса оперативных мероприятий. Старшему из них – 21 год, живет он в Алматинской области, ранее судим за кражу чужого имущества. Другому подозреваемому – 19 лет, он - житель Алматы.

«Только по Алмалинскому району за ними числится около 10 аналогичных преступных эпизодов. Проверяется причастность к другим противоправным действиям по городу в целом. Оба задержанных вину свою полностью признают. Расследование продолжается», - подытожил подполковник Мендебаев.

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