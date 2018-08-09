Установлена личность женщины, пострадавшей от мальчика в Капшагае
Женщина отказалась писать заявление на ребенка.
Фото : Скриншот видео9 августа 2018, 13:09
В ДВД Алматинской области установили личность женщины, над которой издевался мальчик в Капшагае, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В полиции сообщили, что пострадавшей от рук малолетнего хулигана оказалась женщина без определенного места жительства.
«Мы установили личность женщины и переговорили с ней. Экспертиз не проводили, но по внешним признакам у нее есть психические расстройства. Она не восприняла, что мальчик издевался над ней, для нее в этом нет ничего резонансного. Женщина отказалась писать заявление на ребенка, так как не видит в этом ничего плохого», - рассказал официальный представитель ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.
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В ДВД отметили, что ювенальная полиция, несмотря на то, что пострадавшая отказалась писать заявление, будет продолжать поиски мальчика.
«Ребенок этим поступком привлек к себе общественное внимание. По его поведению видно, что с ним необходимо переговорить сотрудникам органов, а также с его родителями, чтобы он не вырос агрессором. Сотрудники специального отдела полиции конкретизировали лицо мальчика. На видео было плохо видно его лицо, пришлось увеличить и почистить видеозапись, провели экспертизу. Фотографию разослали по всем близлежащим регионам», - добавил Сегей Незнаев.
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