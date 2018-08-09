13-летняя Диана из Алматы хотела прыгнуть с балкона, чтобы сбежать от жестокой матери

По словам друга семьи Ивановых, 7 лет она приезжала к ним в гости, и даже не подозревала, что Диану прячут в шкафу.

Близкая знакомая семьи Дианы Ивановой, история которой уже несколько дней гремит на всю страну, выступила перед журналистами, рассказав, что 7 лет мать девочки искусно скрывала ее от посторонних глаз, передает корреспондент Zakon.kz.

Галия Рахимова, знакомая с Аней Ивановой - матерью Дианы более 15 лет, сейчас пребывает в сильном шоке. 7 лет она считала, что девочка находится в России у бабушки, и ничто не навело ее на подозрение об обратном, хотя женщина периодически бывала в гостях у этой семьи.

"Мы помогали этой семье всегда, продуктами, вещами. Они считались неблагополучной семьей. Детей ее всех я видела до последнего, пока мама ее не уехала в Россию. Когда приехала, Дианы нет. Я спросила, где Диана. Она сказала, что ее мама увезли в Россию, там ей будут давать образование, все будет хорошо. Ну и мы без всякого. И продолжали ездить сюда к ней, но ребенка я не видела. И вот позавчера выясняется, что 7 лет она ребенка удерживала, 7 лет взаперти, такое насилие над ним шло, издевались, били, кушать не давали, говорят. Я в шоке", - рассказала Галия.

По словам женщины, две другие дочки Ани - старшая Оксана и младшая София никогда ни на что не жаловались, когда она приезжала к ним.

"Они всегда улыбались, довольные, мы сидели с ними кофе пили, чай, Даже никакого подозрения не было, что ребенок лежит в этом шифоньере весь истерзанный, избитый... ...Никаких не звуков, ничего не было", - сказала Галия Рахимова.

После сюжета о ребенке на телеканале она приехала к Ане, стала расспрашивать соседей. Выяснила, что год назад Диана, избитая, с пластиковой бутылкой, привязанной к сломанной руке, пыталась спрыгнуть с балкона, чтобы сбежать от матери, звала на помощь. На улице находились соседки, которые отговорили ее. Тогда девочку возили на экспертизу, снимали побои, но потом ребенка опять вернули матери. Одна соседка написала заявление в полицию, но дело не сдвинулось. Эту ситуацию никто не взял на контроль, никто не проследил, чтобы девочке оказали дальнейшую помощь. После этого соседи слышали, что в квартире семьи Ивановых бьют ребенка, но не вмешивались.

"У нее вспыльчивый характер. Может быть она невзлюбила этого ребенка из-за отца, за счет этого отца она попала в тюрьму... ...Девочка на самом деле хорошенькая была, что он сделала с ребенком...", - говорит друг этой семьи.

Также женщина узнала, что Диана назвала 12 мужских имен, которые якобы ее насиловали. Первое имя - Игорь - сосед, к которому мать уводила девочку, если узнавала, что к ней придут гости или проверка.

Представитель фонда "НеМолчи", правозащитница Акбергенова Йохана сообщила, что сейчас дело взяла на контроль Загипа Балиева. В фонде считают необходимым организовать общественный совет по делу Дианы, куда входили бы юристы, СМИ, общественники и другие неравнодушные люди. Это мера необходимая, потому что "НеМолчи" уже сталкивались с тем, что писали в разные инстанции и каждый раз упирались в бюрократию - отписки. Дела изнасилованных женщин и детей, по словам Акбергеновой, стоят на месте и не двигаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!