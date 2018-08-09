Стороны готовы договариваться и выстраивать отношения - эксперт о пятом Прикаспийском саммите

Ожидается подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря главами прикаспийских государств.

12 августа в Актау состоится пятый саммит Прикаспийских государств, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что в ходе Актауского саммита президенты Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над Конвенцией велась на протяжении более 20 лет. В проекте документа закреплены основополагающие принципы деятельности сторон на Каспийском море. Встречи глав прикаспийских государств проходили четыре раза. В Ашхабаде в 2002 году, в Тегеране в 2007 году, в Баку в 2010, и в Астрахани в 2014 году, по итогам которого было выбрано место проведения следующего саммита - в Казахстане.

Об особом статусе Каспия и о легитимизации всех договоренностей рассказала старший научный сотрудник Отдела внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анастасия Решетняк.

"То, что переговорный процесс продолжается такое длительное время свидетельствует о важности Каспия в национальных интересах каждой из сторон. Поскольку нужно было согласовывать и приходить к консенсусу по очень многим вопросам, этот процесс получился очень длительным. И каждый саммит глав государств, как и 51 прошедших встреч рабочей группы имели свои результаты, порой достаточно существенные. Именно благодаря тому, что были согласованы вопросы в разных узких сферах, подписание конвенции стало возможным на сегодняшний день", - прокомментировала Решетняк.

Конвенция закрепит договоренности на двустороннем и многостороннем уровне, существующими между государствами в формате рамочных документов, двухсторонних договоренностей, и легитимизирует их.

"То есть правовой режим на Каспийском море установится, и согласно этому правовому режиму будут осуществляться отношения между пятью сторонами на Каспийском море. Если мы будем говорить о проблеме прокладки трубопроводов, то в проекте конвенции, который был утвержден в декабре прошлого года сказано, что решение о прокладке трубопровода будут решать страны по дну которых они будут проходить. Это позволяет реанимировать многие проекты, которые тормозились, пока не было решения Каспийского вопроса", - отметила она.

Кроме этого, на Актауском саммите будет рассматриваться подписание проекта протоколов о борьбе с терроризмом и организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств

"Стороны осознают, что это очень важный вопрос в повестке, и именно протоколы будут регулировать практическую часть этого вопроса. Эксперты дожидаются подписания документов, на основе которых будут делать анализы и выяснять, насколько эти протоколы практичны", - подчеркнула Решетняк.

На вопрос о том, как американские санкции против Ирана и России могут повлиять на экономическую ситуацию в прикаспийском регионе, эксперт сказала, что все эти вопросы будут решаться в политической плоскости.

"Нужно смотреть по каждому отдельному проекту. К примеру есть совместные проекты Туркменистана и Азербайджана. И скорее всего на них не будут отражаться санкции. Нужно смотреть на взаимодействие отдельных стран. Допустим, если это будут Китайско-Иранские проекты, то как на них повлияют санкции? Все эти вопросы будут решаться политически, если они будут возникать", - рассказала спикер.

В заключение Анастасия Решетняк сравнила Конвенцию с фундаментом, на который поставят уже имеющиеся и создающиеся механизмы для взаимодействия на Каспийском море.

"Согласование Конвенции - это уже огромный показатель того, что стороны готовы к компромиссу, готовы договариваться и выстраивать отношения. Было очень сложно представить такую ситуацию каких-нибудь 10 лет назад", - заключила она.

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