Конкурс на лучший проект четырехзвездочного отеля на Алаколе проведут в ВКО
Лучший проект будет определен конкурсной комиссией под руководством главы региона.
Для повышения конкурентоспособности туристического бизнеса и улучшения качества услуг в зонах отдыха на озере Алаколь будет проведен конкурс на лучший проект по строительству четырех звездочной гостиницы на 100-120 мест на озере Алаколь. Победитель получит возможность льготного финансирования строительства. Об этом стало известно во время встречи акима ВКО Даниала Ахметова с предпринимателями и инвесторами зон отдыха на Алаколь, сообщает Инфоцентр ВКО.
В рамках региональной программы "Ақ ниет" лучший проект будет профинансирован под ставку вознаграждения 8,5% сроком до 7 лет при поддержке Фонда развития предпринимательства "Даму" и акимата ВКО.
Акиматом будут оказаны меры государственной поддержки в виде выделения земельного участка и подведения необходимой инженерной инфраструктуры.
Лучший проект будет определен конкурсной комиссией под руководством главы региона.
Положение о конкурсе, условия участия и сроки проведения будут озвучены в конце августа.
Отметим, что с 2017 года в рамках Региональной Программы "Ак ниет" одобрено 44 проекта на 2,7 млрд. тенге, из них профинансировано 38 проектов на 2,3 млрд. тенге, еще 6 проектов на стадии получения финансирования. За счет реализации данной программы создано более 2 тыс. рабочих мест.
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