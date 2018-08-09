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В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Туркестанской области ожидается жара до 41°С.

Фото : kp.kz9 августа 2018, 15:32

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем 10 августа местами по Туркестанской области ожидаются юго-западный ветер 15-20 м/с, сильная жара 41­°С. Вероятность шторма 90-95%.

10 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, град, северо-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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