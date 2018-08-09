Казахстанская бизнес-миссия в Поднебесную

География проведения миссии была определена на основании собранных заявок от компаний и предпринимателей в рамках исполнения государственной программы по продвижению экспорта.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественные компании принять участие в торгово-экономической миссии (ТЭМ), в Сиань (Китай), проведение которой запланировано с 22 по 25 сентября 2018 года.

География проведения миссии была определена на основании собранных заявок от компаний и предпринимателей в рамках исполнения государственной программы по продвижению экспорта.

Основной целью мероприятия является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными покупателями для казахстанских предприятий, а также проведение двусторонних встреч.

Заявки на участие в ТЭМ принимаются до 1 сентября по ссылке.

В случае возникновения вопросов обращаться к Нурсултану Нурабаеву по тел.: +7 (7172) 279 054 (вн. 221), e-mail: n.nurabayev@atameken.kz.

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