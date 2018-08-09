На 6 лет посадили юриста, получавшую деньги за умершую пенсионерку

Дипломированный юрист втерлась в доверие к бабушке и стала часто навещать ее.

Владелица юридической фирмы осуждена на 6 лет за обман пенсионерки на 6 миллионов тенге и обман государства на 1 млн тенге, передает корреспондент Liter.kz.

Дипломированный юрист втерлась в доверие к бабушке и стала часто навещать ее, а потом и вовсе пригласила жить у себя. Бабушка переехала к ней и отдала ей документы на свою квартиру.

Пенсионерка не знала, что благодетельница продала ее квартиру за 6 миллионов тенге и потратила деньги. Затем прибрала к рукам и ее пенсию – помогла ей оформить пластиковую карточку и сама снимала ее деньги.

Вскоре пенсионерки не стало, но юрист не спешила сообщать в уполномоченные органы о ее кончине. Пенсия продолжала начисляться, а она продолжала ее снимать и тратить на себя. Так продолжалось ровно год. За это время юрист сняла почти миллион тенге.

Сотрудники центра по выплате пенсий и пособий в ходе сверки сведений с другими профильными ведомствами узнали, что получательница пенсии скончалась. Они тут же обратились в полицию, которая вычислила мошенницу.

Суд в Караганде признал юристку виновной по статье 190 УК «мошенничество в особо крупном размере» и приговорил к 6 годам лишения свободы. Родственники пенсионерки потребовали от осужденной вернуть деньги за проданную квартиру. судья удовлетворил иск. Теперь она должна отдать родне бабушки 9 млн тенге. В эту сумму вошла также компенсация за моральные страдания.

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