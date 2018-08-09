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Прокурором Шымкента назначен Максат Кожабаев

Он состоял в Президентском резерве на должность прокурора области.

Фото : NewTimes.kz9 августа 2018, 17:52

Генеральная прокуратура сообщает о новых назначениях в органах прокуратуры, передает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, по согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа назначен прокурор Шымкента.

Прокурором Шымкента назначен Кожабаев М.А.

Он состоял в Президентском резерве на должность прокурора области.

Родился в 1974 году. В органах прокуратуры с 1997 года.

В разные годы занимал должности прокурора района и заместителя прокурора Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и г. Алматы.
В период с 2012 по 2017 годы работал в Антикоррупционной службе – руководителем Департаментов Нацбюро по противодействию коррупции по Жамбылской и Западно-Казахстанской областям.
С декабря 2017 года - первый заместитель прокурора Жамбылской области.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».


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