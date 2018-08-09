Почему тенге ослабевает, рассказали в Нацбанке

9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар США.

Национальный банк РК назвал причину ослабления курса тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар США или на 1,6% в сравнении с предыдущим днем. Это стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть.

Российский рубль за день ослаб на 4,2% (с 63,6 до 66,3) по отношению к доллару США и на 4,1% (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро.

Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков. В случае принятия законопроекта, он может вступить в силу 22 августа 2018 года.

Текущая ситуация с российским рублем, в основном, объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка.

Цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты.

В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. Национальный Банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!