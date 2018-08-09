В Акмолинской области назвали виновника ЧП на карьере, где погиб экскаваторщик

Предприятие, где работал экскаваторщик, в качестве компенсации успело купить ему большой дом и готовилось оплатить протезирование.

В Акмолинской области назвали виновника ЧП на карьере, в результате которого погиб 25-летний экскаваторщик, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По заключению правительственной комиссии, работодатель, в данном случае «AltyntauKokshetau», полностью несет ответственность за смерть своего рабочего.

При этом специалисты уточняют: работодатель постоянно проводил мониторинг карьера и предвидеть обрушение не мог. ЧП произошло в июле. Рабочий Мадияр Толеубеков находился в экскаваторе, когда на него обрушилось 80 тонн породы. Из-под завалов его вызволяли долгих 13 часов. Мужчина неделю был в реанимации, ему ампутировали ноги, чтобы спасти жизнь. А предприятие, где работал экскаваторщик, в качестве компенсации успело купить ему большой дом и готовилось оплатить протезирование. Но надежды на выздоровление не оправдались, сердце пострадавшего не выдержало.

Причиной обрушения назвали повышенную влажность горной породы и геологическое нарушение горного массива. Какую ответственность при этом понесет виновная сторона, пока не уточняется.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!