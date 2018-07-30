Скончался экскаваторщик, которому прижало ноги глыбой камней

В одном из карьеров градообразующего предприятия в 21 июля в 7 часов утра огромный кусок скалы отслоился от горной породы и упал на кабину экскаватора.

Машинист экскаватора "Алтынтау Кокшетау" скончался этой ночью, передаёт BNews.kz.

"Сегодня ночью Мадияра не стало. Около 23.00 часов ночи у него остановилось сердце", - сообщила агентству тётя погибшего Акыл Нурмагамбетова.

Врачи данную информацию подтвердили.

"Пациент скончался в отделении реанимации. От осложнений после полученных травм", - коротко проинформировал и.о. руководителя специализированных отделений Акмолинской областной больницы Дмитрий Чайков.

Напомним, в одном из карьеров градообразующего предприятия в 21 июля в 7 часов утра огромный кусок скалы отслоился от горной породы и упал на кабину экскаватора. В ней находился уже заканчивавший смену Мадияр Толеубеков, каменная глыба придавила ему ноги. Машиниста удалось вызволить только спустя 12 часов. Однако такое долгое нахождение в завалах грунта оказалось фатальным: 25-летнему мужчину пришлось ампутировать обе ноги. При поступлении в Акмолинскую областную больницу врачи диагностировали у него "синдром длительного сдавливания, травматический шок".

Полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП в карьере золотодобывающей компании "Алтынтау Кокшетау".

26 июня компания " Алтынтау Кокшетау", где Мадияр трудился в течение 8 лет, купила ему дом. Обстоятельства и детали ЧП в карьере расследует специальная комиссия под председательством департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности. У 25-летнего Мадияра осталась супруга.

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