Королева Елизавета II ответила на письмо казахстанки

Девушка хранит письмо королевы и собирается поехать в Англию на учебу.

Ее величество Елизавета II ответила на обращение казахстанки и выразила надежду на то, что девушке удастся посетить Англию. О не туманных перспективах поехать в Туманный Альбион, а также о других наших соотечественниках, которые не боятся налаживать личные отношения с богатыми и знаменитыми, рассказал "Первый канал Евразия".

Зарина Ахметжан из Актобе с детства увлекалась английской культурой. Очарованная многовековой эстетика европейского государства тогда еще школьница Зарина поставила себе цель - обязательно поехать в Англию. И не куда-нибудь, а в Букингемский дворец к самой Королеве. Тогда решила написать ей письмо сразу, как выучила английский язык.

"С детства было пристрастие к английскому языку, к английской культуре. Из-за этого я решила написать письмо Елизавете II. Это заняло месяц подготовки, я еще думала - писать или нет", - рассказала Зарина.

Вдруг девушка начала сомневаться - сколько у нас таких мечтателей. "Королева наверняка не заметит моего скромного послания". Но несмотря на неуверенность, девушка написала письмо с просьбой о встрече. И каково было удивление, когда в ее руках оказался конверт из Букингемского дворца.

"Я ответ ждала примерно три-четыре месяца. Но, вообще, удивительно было, если честно! Она написала что очень ценит мое письмо, и невозможно встретиться с людьми, с которыми она хотела бы встретиться. И даже положила, как подарок, вот такую маленькую фотографию на память", - рассказала она.

Зарина с благодарностью хранит письмо королевы и собирается поехать в Англию на учебу. Девушка готовится к экзаменам.

А Жаксылык Тулегенов, в прошлом военный, проведший более полутора лет на Кубе, ждет ответа от команданте Рауля Кастро уже более пяти лет. Его пока нет, но житель Актобе не теряет надежды.

"Сам Рауль Кастро мне подписал грамоту за отличную службу. Тогда я был связистом на Кубе. Поехал туда с особой миссией. Через 48 лет я решил написать Кастро. Пожелал ему здоровья, процветания и долголетия. Он пока не ответил, но я не теряю надежду", - рассказал Тулегенов.

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