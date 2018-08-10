Два человека погибли в результате ДТП в Карагандинской области

Предполагаемой причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одной из автомашин.

Смертельное ДТП с участием трех машин произошло вчера на автодороге «Жезказган-Сатпаев», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 36-летний водитель автомашины «KIA RIO», который выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado» под управлением 36-летнего жителя города Жезказган. В результате последовавшего удара, автомобиль «KIA RIO» отбросило на двигавшийся по дороге «ВАЗ-2101», под управлением 74-летнего пенсионера.

"В результате ДТП два пассажира автомашины «KIA RIO» от полученных травм скончались на месте, а водитель автомашины «Toyota Land Cruiser Prado» и еще один пассажир «KIA RIO» с различными травмами госпитализированы. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование" - сообщили в пресс-службе ДВД.

Между тем на паблике shock_krg в instagram размещены фото и более подробное описание дорожной трагедии.





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