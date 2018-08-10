Аким Алматы рассказал, как очистят город от коррупции и нелегальных продавцов

В Алматы функционирует 57 рынков, поэтому принимаются более жесткие меры по их контролю.

Глава города Бауыржан Байбек подвёл итоги работы за последние несколько лет. Аким подробно объяснил, как сегодня обеспечивается безопасность горожан, почему в городе сносят ларьки и целые рынки, передаёт Zakon.kz.

Начал аким с того, что рассказал о решениях для повышения безопасности горожан.

"Наши горожане должны чувствовать себя безопасно 24 часа в сутки. (...) Так, за 2 года проведено 20 комплексных совещаний с органами внутренних дел. Делается акцент на жалобах горожан. Вторым направлением является безопасный город. Алматы формирует треть налогов страны, 43% совместных предприятий сосредоточено здесь. В городе сосредоточено 60 и 40% всей розничной торговли страны", - начал доклад Байбек.

В качестве примера работы с общественностью аким привёл общественную приёмную Open Almaty. Это, по его словам, значительно повысило доверие горожан. Также был открыт центр правоохранительных услуг. Все КСК и школы города начали открыто публиковать свою отчетность.

Основной задачей повышения безопасности была названа оснащенность полицейских современными техническими средствами. Для этого ДВД Алматы из бюджета выделили 31 млрд. тенге. Таким образом техническая оснащённость сотрудников возросла с 60 до 90%. В городе тем временем продолжают строиться участковые пункты полиции. Также для нужд ДВД приобретено 399 служебного транспорта, 3,5 тысячи устройств радиосвязи.

"Сегодня мы увольняем полицейских, если они выключают личные камеры наблюдения. До конца года обеспечим всех полицейских планшетами для электронного оформления штрафов для искоренения коррупции", - добавил он.

Та как численность города выросла вдвое, а количество полицейских - нет, аким подчеркнул в необходимости развития автоматизированных систем наблюдения.

"Мы установили 108 тысяч камер - так компенсируем нехватку кадров. С камер выявлено 21 тысяча правонарушений. Следующий этап - переход на автоматизированную систему видеонаблюдения, на которую выделили 15 млрд тенге", - отметил он.

Таким образом все места массового скопления людей будут охвачены камерами через три года, пообещал аким.

Следующим вопросом стала дорожная безопасность. Сегодня город занимает первое место по количеству ДТП. Основная причина нарушений - высокая скорость. В связи с этим Акимат принял решение снизить скоростной режим до 40 км в час на ряде центральных улиц. Кроме того, ввести одностороннее движение на 10 улицах. В результате было снижено количество ДТП на 40% на этих участках.

"Но люди продолжают нарушать скоростной режим, мы будем в ручном режиме с полицейскими это отрабатывать", - сказал Байбек.

Отдельно коснулся глава города темы борьбы с теневой экономикой. Он отметил, что неоднократно ставился вопрос о скупке краденого. По его словам, со всей страны сюда едут люди, чтобы что-то купить или продать. В Алматы функционирует 57 рынков, поэтому принимаются более жесткие меры по их контролю.

"Сейчас пошли усиленные рейды. Чтобы нам не говорили защитники рынков, мы будем их контролировать, в случае необходимости, закрывать. Также было закрыто более 1,3 тысячи киосков. Улица за улицей, рынок за рынком - мы будем приводить город в порядок", - сделал вывод на заседании общественного совета аким Алматы Бауыржан Байбек.

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