Единый номер для всех служб в Казахстане будет "112"

Как пояснили в Администрации президента, вопрос актуальный и сегодня находится на рассмотрении.

Члены общественного совета Алматы обратились к представителю Администрации Президента Алексею Калайчиди с просьбой прокомментировать введение единого номера для всех экстренных служб страны по типу "911". Как выяснилось, подобная система действительно разрабатывается, однако единый номер будет «112», передаёт Zakon.kz.

"112" рассматривается как единый номер. Этот вопрос прорабатывается силами программистов и финансистов. Целесообразность в нем есть, вопрос рассматривается в рамках программы цифровой Казахстан", - сказал заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК Алексей Калайчиди.

Когда именно будет введена новая система оповещения экстренных служб, не уточнялось.

В декабре 2014 года заместитель министра внутренних дел РК Владимир Божко сообщал о намерении создать единую информационную среду, объединяющую экстренные и коммунальные службы различных ведомств. Уже тогда говорилось о том, что эта служба будет подобна американской "911".

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