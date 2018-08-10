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Трех педофилов публично казнили в Йемене

Офицеры выпустили по пять пуль в область сердца каждого из педофилов.

Фото : © The Sun10 августа 2018, 14:29

В столице Йемена на глазах у толпы казнили троих педофилов, которые изнасиловали и убили десятилетнего мальчика. После публичного расстрела тела преступников подвесили на подъёмном кране. Об этом передает Life со ссылкой на The Sun.

Казнь произошла на центральной площади в Сане. Приговорённых к смерти педофилов одели в синие робы и заставили лечь лицом на землю. После этого йеменские офицеры выпустили по пять пуль в область сердца каждого из них.

Окровавленные тела казнённых были подвешены к стреле подъёмного крана и выставлены на обозрение толпы.


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