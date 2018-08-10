Подросток рассказал матери о рабстве в Алматы: Подвешивали за ноги и били

В МВД РК заверили, что заявление матери о нахождении ее сына в рабстве будет проверено.

16-летний житель Павлодара рассказал матери об ужасах рабства в Алматы, сообщает ИА "NewTimes.kz".

Как утверждает женщина, ее сын, учащийся первого курса колледжа, 4 июня вышел из дома, чтобы отдать флешку, и пропал. Полтора месяца, по подсчетам матери, юноша числился без вести пропавшим.

"Я написала заявление в полицию. Его всюду искали. Мне сообщали разное, например, что видели, как его засунули в машину и увезли. Мы подняли весь город. Я жила как во сне: где мой ребенок, что с ним — живой или нет", — вспоминает собеседница.

По ее словам, о местонахождении сына ей сообщил некий Арсен. Это случилось внезапно — мужчина позвонил на мобильный и заявил, что знает, где находится мальчик. По словам незнакомца, юношу держали в рабстве в Алматы.

"Этот мужчина жил рядом с теми, кто удерживал моего сына. Он сказал, что они воруют подростков и заставляют их вскрывать дома и грабить. Он заверил, что не мог ошибиться, потому что видел среди тех людей моего сына — его он узнал по ориентировке. Я скинула номер этого человека полицейским, но они не среагировали. В итоге этот мужчина помог моему сыну сбежать. Сначала ребенок прятался у этого Арсена. Те люди начали искать беглеца. У Арсена двое детей, он боялся, и быстро отправил моего сына в Павлодар через Караганду. Мой ребенок появился дома ночью. Я была в шоке, когда увидела его, — весь больной", — рассказывает собеседница.

По ее словам, оказавшись дома, сын рассказал ей жуткие подробности своих "приключений".

"Он старается не вспоминать эти моменты, потому что его начинает трясти, он плачет и заикается. Психологи сказали, лучше не травмировать его. Первое время он боялся ночевать дома, жил у бабушки. Говорил, что похититель сказал ему, что у него все куплено, что сыну никто не поможет. Мол, если тебя закроют, я сам тебя вытащу, мне никто не помешает. Более того, когда мой сын был уже дома, мне позвонили со скрытого номера в час ночи. "Я знаю, где твой ребенок", — сказал мне неизвестный мужчина. Видимо, они не знали, что мой сын уже приехал домой. "Если хотите найти своего сына, я могу сказать, где он, только за вознаграждение", — продолжал мужчина. Об этом звонке я сообщила полицейским, когда они приехали к нам заполнять бумаги о том, что сын найден и жив. Но они не отреагировали», — продолжает женщина.

Тем временем от сына она узнала, что в рабстве он был не один.

"Он видел, что с ним висел еще один мальчик. Они подвешивали их за ноги и били. Тот мальчик, по словам сына, висел четыре дня, а потом его сняли и унесли. Я предполагаю, что тот мальчик умер от телесных повреждений", — высказывается она.

"Он говорит, что его и подвешивали, и били, и снимали на видео голым. Унижали ребенка. Заставляли воровать, а он не соглашался. В итоге отбили правое ухо, он не слышит, отбили желудок, ему есть трудно", — добавляет женщина.

По мнению собеседницы, ее сын столкнулся с "криминальными авторитетами".

"Мне страшно, у меня на руках маленький ребенок, я одна воспитываю двоих детей. Я боюсь, прислушиваюсь к каждому шороху, вздрагиваю от телефонных звонков", — заключила она.

В министерстве внутренних дел РК заверили, что заявление жительницы Павлодара о нахождении ее сына в рабстве будет проверено.

Сейчас полиция располагает следующей информацией: сын жительницы Павлодара "после ссоры с матерью ушел из дома, решив поехать на заработки в Алматы и не поставив в известность свою мать".

"В Алматы он работал чуть больше месяца, после чего вернулся домой", — проинформировали в МВД.

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