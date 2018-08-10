Бесплатные электронные версии учебников для Казахстана запустят в октябре

Теперь школьники вместо учебников могут приходить на занятия с планшетами или ноутбуками.

Скачать бесплатные электронные версии учебников казахстанцам можно будет в октябре, сообщает Zakon.kz. Для этого необходимо будет воспользоваться QR-кодом, сообщила директор научно-практического центра "Учебник" МОН РК Бейбиткуль Каримова.

Для внедрения подобной системы, все казахстанские издательства в Министерстве образования обязали выпустить электронные версии книг.

"Все издательства выполнили положение, которое было нами прописано. Но, вы знаете, что электронная версия не всегда полезна для здоровья ребенка, не каждый родитель согласится заниматься на планшете с ребенком. И не у каждого ребенка есть возможность сидеть на планшете", - подчеркнула Каримова.

Однако конкретного положения в МО РК для школ не поступало. Таким образом учебные заведения в праве самостоятельно решать - можно ли детям приносить в школу планшеты или нет.

"Давайте будем учитывать городские школы, малокомплектные и сельские. поэтому по желанию, но обеспечение учебниками бесплатное, предоставляет государство. Если покупают родители, то это не учебники, а учебные тетради, письменные принадлежности. Если ребенок хочет планшет - пожалуйста. Эти учебники будут доступны бесплатно. С октября можно закачивать на планшет, ваш ребенок может заниматься, если вы поедете куда-то отдыхать, у него электронная версия будет", - добавила она.

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