На улице Тимирязева в Алматы запретят все левые повороты

В акимате города рассказали о том, как будет организовано движение на улице Тимирязева.

Со слов чиновников, скоростную автобусную линию (BRT) планируют пустить по Тимирязева и Жандосова уже 1 сентября, сообщает портал Колеса.

Причём по Жандосова, от Сулейменова до Тимирязева, общественный транспорт пустят по правому ряду (левый поворот на Навои сохранят). Все остальные поедут слева, но на пересечении с Тимирязева будут иметь возможность продолжить движение прямо либо перестроиться в правый ряд и повернуть на Тимирязева.

По Тимирязева автобусы и троллейбусы побегут по левому ряду, а автомобилям оставят правый. Все левые повороты с улицы Тимирязева при этом запретят от Жандосова до Желтоксан. Уйти налево у водителей будет возможность только на пересечении с Ауэзова, если воспользоваться поворотной площадкой перед «Атакентом».

Во всех остальных случаях, чтобы повернуть налево, придётся обходиться правыми поворотами и объездом через соседние улицы. Вот как, например, нужно двигаться, чтобы попасть на Жарокова ниже Тимирязева:

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