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В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал и разбил самолёт

Пассажиров на борту самолета не было.

Фото : CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / Bombardier Dash 8 Q40011 августа 2018, 11:30

Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство.

Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.

Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.

Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.


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