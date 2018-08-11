В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал и разбил самолёт
Пассажиров на борту самолета не было.
Фото : CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / Bombardier Dash 8 Q40011 августа 2018, 11:30
Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство.
Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.
Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.
Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.
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