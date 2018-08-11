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Военных баз США на Каспии не будет – МИД РК

В Казахстане не планируется размещать американские военные базы.

Фото : © U.S. Army / Sgt. Marco Gutierrez11 августа 2018, 15:28

Казахстан не собирается размещать американские военные базы на Каспии, заявил РИА Новости глава казахского МИД Кайрат Абдрахманов.

В интервью агентству он отметил, что некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении дел с транзитом американских невоенных грузов через Казахстан.

Абдрахманов пояснил, что речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.

"Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — заявил он.

По словам министра, с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети, и казахстанско-американское соглашение в этой области предусматривает те же условия, которые действовали и в российско-американском соглашении. Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, уточнил Абдрахманов.

"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут в Актау 12 августа.


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