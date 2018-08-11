Самолёт с девятью пассажирами на борту пропал во время полёта над Индонезией
К месту предполагаемого крушения самолёта направлены спасатели.
Фото : YouTube11 августа 2018, 16:56
Самолёт компании Dimonim Air с девятью людьми на борту перестал выходить на связь с авиадиспетчерами во время полёта над индонезийской провинцией Папуа, сообщает RT.
«По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв», — цитирует агентство AFP представителя местной полиции Майкла Мумбунана.
Он отметил, что к месту предполагаемого крушения самолёта направлены спасатели, при этом дорога может занять порядка трёх часов.
7 августа сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска.
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