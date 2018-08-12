Названы причины падения курса рубля

Роль сыграли не только санкции США.

Падение курса рубля объясняется не только реакцией на возможное введение новых санкций, снижается и так называемый справедливый курс российской валюты. К таким выводам пришли аналитики Райффайзенбанка на основе данных о платежном балансе, опубликованных Центробанком. Об этом сообщает РБК.

«Помимо интервенций, еще одним негативным фактором для рубля выступает усилившийся вывоз капитала частным сектором, который, по данным ЦБ, в июле составил 4,2 миллиарда долларов», — указали эксперты. По их подсчетам, при текущих ценах на нефть и ускоренном оттоке капитала, справедливый курс будет ниже на 12-17 процентов.

Еще одним фактором ослабления национальной валюты могло стать погашение внешнего долга на 37,6 миллиарда долларов.

«Таким образом, сохраняется потенциал для ослабления рубля (в момент объявления санкций может сформироваться спекулятивное движение)», — заключили аналитики.

Курс рубля после открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, опустился ниже 67 рублей за доллар и стал самым высоким за два года. По словам министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова, текущая волатильность на рынках связана с очередной волной «санкционной риторики США», а также с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках.

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