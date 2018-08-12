В Талдыкоргане ночью была слышна стрельба
Подробности инцидента выясняются.
Фото : balashover.ru12 августа 2018, 09:45
В городе Талдыкорган около одного из увеселительных заведений ночью устроили стрельбу, передает Zakon.kz.
Видео, на котором слышны звуки выстрелов, появилось в паблике "Талдыкорганец" в Facebook.
видео: Кайрат Абдрахман
"Некоторые талдыкские или неталдыкские парни приходят отдыхать в ресторан с пистолетом. Суровые будни нашего городища",- сказано в описании к видео.
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