Президенты Прикаспийских государств прибывают в Актау на саммит

Делегации встречают в аэропорту представители министерств.

В Актау на Пятый саммит Прикаспийских государств прибывают главы стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл первым. Делегацию встретил Канат Бозумбаев, министр энергетики Республики Казахстан.

Следом за ним в аэропорту приземлился самолет президента Ирана Хасана Рухани. Его встретил глава Министерства по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Ожидается прибытие Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Актау 10 августа.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!