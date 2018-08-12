Президенты Прикаспийских государств прибывают в Актау на саммит
Делегации встречают в аэропорту представители министерств.
Фото : telegram Ерлана Карина12 августа 2018, 11:38
В Актау на Пятый саммит Прикаспийских государств прибывают главы стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл первым. Делегацию встретил Канат Бозумбаев, министр энергетики Республики Казахстан.
Следом за ним в аэропорту приземлился самолет президента Ирана Хасана Рухани. Его встретил глава Министерства по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.
Ожидается прибытие Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова.
Нурсултан Назарбаев прибыл в Актау 10 августа.
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